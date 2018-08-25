Tüketmek şart değildir ama dünya üzerinde en çok şeker tüketimi Orta Doğu bölgesinde. Türkiye de bu ülkelerin arasında. Hatta Ortadoğu tatlılarını yapmakta Türkiye lider konumda. Öncülüğü baklavacılar yapıyor.

Ünleri ve faaliyet alanları ülke dışına taştı. Artık dünyaya 10 milyon dolarlarca baklava ve tatlı ihraç ediyoruz. Bir kaç yıl sonra bu tutarın 100 milyon doları geçmesi ve hatırı sayılır bir büyüklüğe ulaşması beklenebilir. Denilebilir ki, yemek sektörünün en çok ilerlediği alan tatlı kısmı oldu.