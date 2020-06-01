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Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Şehirler arası seyahat kuralları

Şehirler arası seyahat yasağı, koronavirüse karşı uygulanan tedbirler arasında yer alıyor. Daha önce Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS ile alınacak HES kodu ile seyahat edilebileceği açıklanmıştı. Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son açıklama geçtiğimiz perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Peki şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

Şehirler arası seyahat yasağı

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? HES kodu ile şehirler arası seyahat nasıl yapılır? soruları şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son gelişmeleri takip eden vatandaşların gündeminde. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleştirilen son kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili beklenen duyuruyu yaptı. İşte şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili detaylar...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" sözleriyle şehirler arası seyahat yasağının kaldırıldığını duyurdu.

18 YAŞ ALTI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak 18 yaş altı çocuklar yanlarında velileri ya da vasileri ile birlikte seyahat edebilecek.

HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS yöntemi ile alınabilir.

1- Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girilir. "HES Kodu Oluştur" butonuna tıklanır. Kod kullanım süresi seçilir ve kod oluşturulur.

Vatandaşlar dilerlerse telefonlarındaki Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden HES Kodu oluşturabilecek. Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim vatandaşların kendi kontrolünde olacak. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebilecek, hangi kodu hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebilecek, dilerse iptal edebilecek ya da yetkilerini kaldırabilecek.

2- HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve Paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Örnek: HES 12345678901 1232 45 yazılıp 2023'e gönder

İkinci bir yol olarak ise kısa mesaj devreye giriyor. Vatandaşlar, HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresini gün sayısı olarak yazmaları ve 2023’e kısa mesaj atmaları halinde HES Kodları telefonlarına kısa mesaj olarak iletilecek. Paylaşım süresi belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olacak.)

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