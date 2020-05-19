Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Seyahat yasağı da uzatıldı.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Şehirler arası seyahat kısıtlaması, cezaevleriyle ve Camilerin ibadete açılacağı tarihle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri belirli sınırlandırmalar ve tedbirlerle haziran ayı itibariyle yeniden başlatıyoruz. Aynı şekilde açık cezaevinde olupta izne gönderilmiş olan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır. 29 Mayıs Cuma günü Cuma Namazıyla birlikte öncelikle valilikler ve müftülükler tarafından belirtilen şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Bir süre camilerimizde sadece öğlen ve ikindi vakitlerinde cemaatle namaz kılınacak, diğer vakitlerde bireysel ibadet uygulaması sürecektir. Tabiki bu cemaatle namazı yine kurallar içerisinde ifa edeceğiz” şeklinde konuştu.

SEYAHAT YASAĞI DEVAM EDEN İLLER HANGİLERİ?



Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER HANGİLERİ?

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00’dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı.