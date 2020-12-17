Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hafta sonu özel araçla il dışı seyahat yasağı var mı?

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla tüm illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar da seyahat yasağı olup olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. Peki hafta sonu özel araçla il dışı seyahat yasağı var mı?

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hafta sonu özel araçla il dışı seyahat yasağı var mı?

Şehirlerarası seyahat yasağı geldi mi? Bakanlar Kurulu kararı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya açıklama getirmişti. Yapılan açıklama sonrasında merak edilen soru da cevabını bulmuş oldu. Peki, şehirlerarası seyahat yasağı var mı? İşte, merak edilen sorunun cevabı...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

İller arası seyahat yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede ise şu açıklama yer aldı:

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler ise şöyle:

KİMLER MUAF OLACAK?

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen."

SEYAHAT KISITLAMASI GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs salgınına karşı alınan son tedbirleri anlattı.

İlhan, "Tedbirleri iki aşama olarak düşünmek gerek. Bir tanesi, en çok bulaştığı yerleri kısıtlamak; lokantalar, restoranlar, sosyal alanlar gibi. Kararın ikinci kısmı ise risk gruplarını engellemek. İki bileşeni var; çok bulaşan yerler, çok riskli gruplar. O kadar riskli olmamakla birlikle önlemlere destek olması amacıyla okulların da kapatılması söz konusu oldu" dedi.

Prof. Dr. İlhan, iller arası kısıtlamanın gündeme gelmeme nedenine ilişkin, "İller arası dolaşım ticari dolaşım dışında çok da fazla yok. Turizm mevsimi değil, havalar soğudu, insanlar gezmeye, Anadolu'ya ya da deniz kenarına gitmiyor. Mart- nisanda okullar kapatılınca pek çok kişi memlekete gitti, tatil beldesine gitti. Şu anda böyle bir dolaşım riski söz konusu olmadığı için iller arası kısıtlamaya şu an için gereksinim yok gibi görünüyor. Rakamlar çok artar 5 bin küsuru geçersek tabi ki böyle bir kısıtlama da gelebilir, hastaların çok olduğu yerler için" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı çifti ayırdı
GÜNDEMSobadan sızan gaz yaşlı çifti ayırdı
Yılbaşı resmi tatil mi? Yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yasak kaç gün sürecek?
GÜNDEMYılbaşı resmi tatil mi?
Son dakika haberi: Vahşet bitmiyor! Köpeğini sopayla dövdü - Haberler
GÜNDEMVahşet bitmiyor! Köpeğini sopayla dövdü
Kalın: 17-25 Aralık darbe girişiminin uluslararası destekli karanlık bir operasyon
GÜNDEM"17-25 Aralık operasyonu dış destekli"
Son dakika: Şırınga çikolata faciasında bir günde iki gelişme! - Haberler
GÜNDEMŞırınga çikolata faciasında bir günde iki gelişme!
Karaman'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
GÜNDEMKaraman'da bir köy karantinada
Üç aylar ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? Diyanet duyurdu: 2021 Üç aylar başlangıç zamanı...
GÜNDEM2021 Üç aylar ne zaman başlıyor?
Şırnak'ta HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı
GÜNDEMŞırnak'ta HDP'li grup, terör mağduru anneleri taşladı
2020 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı: Sahil Güvenlik uzman erbaş başvurusu ne zaman?
GÜNDEMSahil Güvenlik uzman erbaş alacak
ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı - Tıkla, öğren - 2020 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte? Açıklandı mı
GÜNDEMÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X