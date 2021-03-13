Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı? Sorusu kademeli normalleşme detayları açıklanmasının ardından merak konusu oldu. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında iller haftalık vaka sayılarına göre şekillendi ve kısıtlamalar yeniden belirlendi. Buna göre sokağa çıkma yasağı olan illerde yasak günlerinde seyahat yasağı da devam edecek. Peki seyahat yasağı kalkan iller hangileri

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Bu karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE KALKTI?

Düşük riskli iller olan, Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır illerde şehirler arası yolculuk yasağı kaldırıldı.

Orta riskli iller olan: Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars'ta da sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek riskli iller olan: İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan, Yalova, Kocaeli'nde pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek.

Çok yüksek riskli iller olan: Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman'da da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir müddet daha pazar günü devam edecek.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NEDİR?

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS YOLCULUKLARINDA YÜZDE 50 ŞARTI KALDIRILDI

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şehirler arası yolcu taşımacılığında getirilen yüzde 50 şartıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Genel Başkanı Birol Özcan, ülke genelinde şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite sınırının kaldırıldığını belirterek, "Ayrıca, çok yüksek risk grubunda bulunan iller hariç terminal ve gar binalarındaki lokanta, restoran, kafeterya ve pastane gibi yeme-içme işletmeleri de 7 gün 24 saat açık kalabilecek" dedi