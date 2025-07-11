Şehit ailelerinden 2 bin kişiye aşure

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği tarafından hayata geçirilen "Şehitlerimizin Emaneti, Milletimizin Değeri" adlı proje kapsamında cuma namazının ardından Cacabey Meydanı'nda stantlar kuruldu. Şehit ailelerinin yanı sıra, Vali Murat Sefa Demiryürek ve protokol üyeleri, vatandaşlara aşure ikram etti.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen proje ile aziz şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla aşure ikramı yaptıklarını söyledi.

Aşurenin farklı tatların bir araya gelerek, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel simgelerinden birisi olduğunu ifade eden Kılıçaslan, "Milletimizin gönlünde silinmez bir yer edinen şehitlerimizi rahmetle anarken, toplumun tüm kesimlerine birlik beraberlik mesajı vermeyi amaçladık. Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, onların mirasına sahip çıkmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bugün programımız kapsamında şehitlerimiz adına 2 bin kişiye aşure ikramı yaptık" dedi.

Vali Demiryürek de muharrem ayının en güzel geleneklerinden biri olan aşurenin hazırlanmasında ve etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.