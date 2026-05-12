        Haberler Gündem Şehit askerin cenazesi, ailesinin isteği üzerine 14 yıl sonra İstanbul'a nakledildi

        Şırnak'ta 2012 yılında terör saldırısında şehit olan Piyade Er Uğur Sağdıç'ın cenazesi, ailesinin talebi üzerine Tokat'ın Turhal ilçesinden İstanbul'a nakledildi

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 18:35 Güncelleme:
        14 yıl sonra İstanbul'a getirildi

        Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde 3 Eylül 2012 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Er Uğur Sağdıç, memleketi Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi. İstanbul’da ikamet eden şehit ailesi, evlatlarının kabrini daha sık ziyaret edebilmek amacıyla cenazenin nakli için Tokat Valiliği'ne dilekçe verdi. Başvurunun onaylanmasının ardından nakil süreci başlatıldı.

        ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

        Turhal ilçesindeki Yavşan Mezarlığı’nda bulunan şehidin kabri, yetkililer huzurunda açıldı. Dualar eşliğinde kabirden çıkarılan şehit Sağdıç’ın cenazesi, Türk bayrağına sarılı tabuta konuldu, askerlerin omuzlarında taşınarak Turhal Belediyesi’ne ait cenaze nakil aracına yerleştirildi. İstanbul’a gönderilen Şehit Piyade Er Sağdıç’ın, cenazesi, Sancaktepe’deki Yenidoğan Mezarlığı’nda düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

        DÜZCE'de, Melen Çayı'nda rafting yaparken botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan Cansu Engin Çamur (35), hayatını kaybetti. (DHA)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bu yıl bereketli bir yıl olacak"
        Bugün Ne Oldu? 12 Mayıs 2026'nın haberleri
        Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu
        TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Bıçaklanarak öldürülmüş, bilezikleri çalınmıştı... Karar açıklandı!
        Trump'tan Çin çıkarması
        İsrail tartışmasıyla başlıyor
        Kalpten genç ölümleri artıyor
        Ünlüler şehre akın etti
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        56 milyar doları geri çevirdi!
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
