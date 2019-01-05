Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan şehit heykellerine, yerli yabancı çok sayıda kişi yoğun ilgi gösterdi.

AA'nın haberine göre Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesinin katkılarıyla Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda, Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt, Muş Alpaslan üniversitelerinden bir grup öğretim görevlisi ve lisans öğrencisi, 15 gün süren çalışmanın ardından Sarıkamış ilçesinde kardan heykeller yaptı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesinde yaklaşık 100 kamyon karın bir araya toplanarak, 1. Dünya Savaşı sırasındaki Sarıkamış Harekatı'nda vatan toprağına düşen şehitler anısına onları temsilen yapılan kardan şehit heykellerinin üzeri açılış öncesi Türk bayrağı ile örtüldü.

Açılışları bugün yapılacak kardan heykeller, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri için gelenler ile hafta sonunu fırsat bilerek kayak merkezine gelen yerli yabancı çok sayıda kişiden yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar, kardan heykeller ile bu alanda nöbet tutan güvenlik güçleri ile fotoğraf çektirdi.

"KARDAN HEYKELLER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANIMSATIYOR"

Akrabası Sarıkamış'ta şehidi olan Gül Soydan, yaptığı açıklamada, davet üzerine geldikleri Sarıkamış'ta manevi boyutu çok yüksek bir atmosfer yaşadıklarını belirtti.

Organizasyona katılmak için Ankara'dan trenle Kars'a geldiklerini aktaran Soydan, şunları kaydetti:

"Kardan heykeller Sarıkamış şehitlerini anımsatıyor. Sarıkamış şehitlerini anlayabilmek için insanlar bu soğukta eldivenlerini çıkartıp bir saat kadar beklesin. O soğuğun ellerini nasıl ısırdığını, acı verdiğini ve yaktığını hissedeceklerdir. Vatan için şehit olan 90 bin şehidin nasıl can verdiğini herkes lütfen anımsasın. Büyük büyük amcam o şehitler içerisinde yatıyor. Onların yüzü suyu hürmetine bu vatan ayakta."

Akademisyen-yazar Aykut Karahan da Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri için ilçede bulunduğunu, Sarıkamış destanını burada bir nebze de olsa yaşamaya çalıştıklarını belirtti.

"ŞEHİTLERİN ÇEKTİĞİ ÇİLEYİ BİR NEBZE DE OLSA YAŞAYABİLMEK İÇİN GELDİK"

Önceki dönemlerde çok hatırlanmayan Sarıkamış şehitlerinin son 10 yıldır bu yalnızlıklarından kurtulduklarını aktaran Karahan, şunları kaydetti:

"Sarıkamış şehitlerinin burada yaşamış oldukları çileyi bir nebze de olsa yaşayabilmek adına geldik. Kardan, buzdan heykellerin, onların bedenlerinin buz kesmesi ile de alakalı olduğunu düşünüyorum, böyle bir hissiyat verilmeye de çalışılmış. Dolayısıyla bu hissiyatı bir nebzede olsa hissedebilmemiz adına gerçekten önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum."

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