Konya'nın Karatay ilçesi Küçük Kumköprü Caddesi'nde 26 Eylül günü, Asayiş Şubesi'ne bağlı Yunus timlerinde görevli polisler İsmail Yalçın ve Onur Gözübüyük, 42 A 4832 plakalı motosiklet ile devriye görevi yaparken, plakası belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü 'Dur' ihtarına uymayıp kaçınca, polisler takibe başladı. Kovalamaca sırasında motosikletin kullanan polislerden İsmail Yalçın, otomobilin önünü kesmek istedi. Bu sırada M.K.'nin kullandığı başka bir otomobil, sola manevra yapmak isteyince, araca sürtünen motosiklet kontrolden çıkıp yolun kenarındaki ağaca çarptı.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN BELİRLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

DHA'nın haberine göre kazada polisler İsmail Yalçın ve ekip arkadaşı Onur Gözübüyük (26) yaralandı. Yaralı polisler Yalçın ve Gözübüyük, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan polislerden Yalçın da, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Kazanın ardından kaçan M.K., daha sonra vicdanına yenik düşüp, polise gelerek teslim oldu. M.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kaçan beyaz renkli aracın plakası ve sürücüsünü belirlemek için çalışma sürüyor.

ORGANLARIYLA 3 KİŞİYE HAYAT VERECEK

Yaralı polislerden Onur Gözübüyük, yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. 7 gün boyunca yaşam mücadelesi veren 2 çocuk babası İsmail Yalçın'ın ise dün beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin organları bağışlama karar aldı. Bunun üzerine sabaha karşı yapılan ameliyatla alınan organlarından karaciğeri ve bir böbreği Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde, diğer böbreği de Medical Park Hastanesi'nde tedavi gören hastaya nakledilmek üzere Antalya'ya götürüldü.

KONYA'DA POLİS ŞEHİTLİĞİ'NE DEFNEDİLECEK

Konya'nın Akören ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Yalçın'ın cenazesi, ikindi namazının ardından şehir merkezinde bulunan polis şehitliğinde defnedilecek.

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