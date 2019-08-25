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Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesindeki roket saldırısı sonrasında bölgeye tedbir amaçlı hareket eden zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Akın Çelebi, Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit polisin naaşının üzerine futbolcu Yusuf Yazıcı'nın forması serildi

Şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

 

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Diyarbakır Lice'de beraber görev yaptığı çalışma arkadaşlarının da katıldığı törende Akın Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı üzerine kısa bir süre önce Trabzonspor’dan Fransa’nın Lille takımına transfer olan Yusuf Yazıcı’nın forması serildi.

Rukiye-Necmi Çelebi çocuklarının ardından ağıtlar yakarken, şehit polis memuru Gülbaharhatun Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Sülüklü Mezarlığı Şehitliği'ne defnedildi.

O FORMA DİYARBAKIR’A GİDİYOR

Şehit Çelebi’nin Türk Bayrağının üzerine konulan Trabzonspor formasının ise görev yaptığı Diyarbakır’a gönderileceği öğrenildi.
Bordo-Mavili futbolcuların imzalarının bulunduğu forma şehit Çelebi’nin görev yaptığı müdürlüğe asılacağı belirtildi.

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