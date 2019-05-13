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Şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

AA

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, dereye düşmesi sonucu şehit olan Halil İbrahim Öztürk'ün cenazesi, Kütahya'da toprağa verildi

Şehit Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda dereye düşmesi sonucu suya kapılarak şehit düşen Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk (29),memleketi Kütahya'da son yolculuğa uğurlandı.

Şehidin naaşı, Elazığ'daki askeri törenin ardından uçakla getirildiği Kütahya Hava Er Eğitim Tugayındaki askeri hava alanından alınarak, Tavşanlı ilçesi Çırçır Çeşme Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, törenin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na getirildi.

Oğlunun tabutuna sarılan anne Hesna Öztürk, gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Karcık köyündeki mezarlığa defnedildi.

Törene, şehidin babası, annesi ve kardeşi ile yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Ömer Toraman, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Hava Pilot Tuğgenaral Necati Gündüz, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Kütahya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Kamil Çelik, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Halil İbrahim Öztürk, Tunceli'nin Pülümür ilçesi Çatan köyü Kızılmescit mevkisinde dün yürütülen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş Operasyonu"nda intikal sırasında, Kızılmescit Deresi'nden geçerken suya kapılarak şehit düşmüştü.

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