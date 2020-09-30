Söz yazarı ve besteci Şehrazat, Acun Ilıcalı ile arasında geçen tartışma ile gündeme geldi. Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine 'Terbiyesiz, haram zıkkım olsun' diyen söz yazarı ve besteci Şehrazat'a dava açıyor. Peki Şehrazat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şehrazat'ın hayatı ve şarkıları
ŞEHRAZAT KİMDİR?
Şehrazat Kemali Söylemezoğlu, 3 Eylül 1952 yılında Ankara, Türk söz yazarı, besteci, yapımcı, şarkıcıdır. Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Fransızca'yı da çok iyi düzeyde bilen Şehrazat, dokuz yıl Beyrut'ta yaşadığı için Arapça'yı anlayabilmektedir.
Şehrazat'ın babası Türkiye'nin ilk madencilerinden, Maden Kralı lakablı iş adamı Siham Kemali Söylemezoğlu'dur. Dedesi Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'dır. Dedesinin babası ise Rumeli Beylerbeyi ve Konya Valisi Derviş Ali Kemali Paşa'dır ve Mevlana Türbesi'nde yatmaktadır. Dedesinin amcası Tanzimat devri devlet adamı, şair ve yazarlarından Ethem Pertev Paşa'dır. Yine Mehmet Teymur Fenni Efendi'nin torununun torunu ve IV. Murat'ın başpehlivanı Şahan Ali'nin torununun torununun torunudur. Halası Prenses Perizat Osmanoğlu'dur.
Büyük amcalarından biri diplomat ve yazar Galip Kemali Söylemezoğlu, diğeri de Jön Türklerden Necmettin Kemali Söylemezoğlu'dur. Anıtkabir ve Taşkışla'ya emek veren ünlü mimar Prof. Dr. Hamit Kemali Söylemezoğlu da Şehrazat'ın amcasıdır. Annesi Sevinç Tevs ise Arnavutluk büyükelçisinin kızıdır ve Türkiye'ye caz müziğini getiren, ünü uluslararası medyaya taşınmış ilk Türk caz şarkıcısı olarak kabul edilen bir sanatçıdır, otoriteler tarafında 20. yüzyıl müzik dünyasının en mükemmel seslerinden biri olarak tanımlanmaktadır.
ŞEHRAZAT'IN ESERLERİ
45'likler
- 1967 İki Gölge
- 1968 Dün Gece
- 1969 Beni Unutma
- 1969 İmkânsız Aşk
- 1973 Kelebek
- 1974 Dili Dost, Kalbi Düşman
- 1974 Söz Sevgilim, Söz (Cömert Baykent ile düet)
- 1970'ler Kolkola
- 1970'ler Ne Kapımı Çalan Var
- 1970'ler Nerede olsan
Maxi singlelar
- 1980 Sevemedim Karagözlüm (Türkiye'deki ilk MCD)
EP'ler
- 1980 Sevemedim Karagözlüm
- 1980 Hürüm Artık
- 1980 Bahşiş
- 1980 Seni Sevmişim
LP'ler
- 1981 Sevdim Genç Bir Adamı
- 1981 Kendim Ettim, Kendim Buldum (Eyvah)
- 1981 Yanında
- 1981 Aşk Bir Kumarsa
- 1981 Kulakların Çınlasın
- 1981 Lay la, Lay la (Yaşamaya Bak Sen)
Derleme stüdyo albümleri
- 2002 Bak Bir Varmış Bir Yokmuş: 60'lı ve 70'li Yılların Orijinal Kayıtları
- 2007 Our Golden Songs
- 2008 Çınar Vol. I
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