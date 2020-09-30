Söz yazarı ve besteci Şehrazat, Acun Ilıcalı ile arasında geçen tartışma ile gündeme geldi. Acun Ilıcalı, telif haklarını ödemediği gerekçesiyle kendisine 'Terbiyesiz, haram zıkkım olsun' diyen söz yazarı ve besteci Şehrazat'a dava açıyor. Peki Şehrazat kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Şehrazat'ın hayatı ve şarkıları

ŞEHRAZAT KİMDİR?

Şehrazat Kemali Söylemezoğlu, 3 Eylül 1952 yılında Ankara, Türk söz yazarı, besteci, yapımcı, şarkıcıdır. Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Fransızca'yı da çok iyi düzeyde bilen Şehrazat, dokuz yıl Beyrut'ta yaşadığı için Arapça'yı anlayabilmektedir.

Şehrazat'ın babası Türkiye'nin ilk madencilerinden, Maden Kralı lakablı iş adamı Siham Kemali Söylemezoğlu'dur. Dedesi Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa'dır. Dedesinin babası ise Rumeli Beylerbeyi ve Konya Valisi Derviş Ali Kemali Paşa'dır ve Mevlana Türbesi'nde yatmaktadır. Dedesinin amcası Tanzimat devri devlet adamı, şair ve yazarlarından Ethem Pertev Paşa'dır. Yine Mehmet Teymur Fenni Efendi'nin torununun torunu ve IV. Murat'ın başpehlivanı Şahan Ali'nin torununun torununun torunudur. Halası Prenses Perizat Osmanoğlu'dur.

Büyük amcalarından biri diplomat ve yazar Galip Kemali Söylemezoğlu, diğeri de Jön Türklerden Necmettin Kemali Söylemezoğlu'dur. Anıtkabir ve Taşkışla'ya emek veren ünlü mimar Prof. Dr. Hamit Kemali Söylemezoğlu da Şehrazat'ın amcasıdır. Annesi Sevinç Tevs ise Arnavutluk büyükelçisinin kızıdır ve Türkiye'ye caz müziğini getiren, ünü uluslararası medyaya taşınmış ilk Türk caz şarkıcısı olarak kabul edilen bir sanatçıdır, otoriteler tarafında 20. yüzyıl müzik dünyasının en mükemmel seslerinden biri olarak tanımlanmaktadır.

ŞEHRAZAT'IN ESERLERİ

45'likler

1967 İki Gölge

1968 Dün Gece

1969 Beni Unutma

1969 İmkânsız Aşk

1973 Kelebek

1974 Dili Dost, Kalbi Düşman

1974 Söz Sevgilim, Söz (Cömert Baykent ile düet)

1970'ler Kolkola

1970'ler Ne Kapımı Çalan Var

1970'ler Nerede olsan

Maxi singlelar

1980 Sevemedim Karagözlüm (Türkiye'deki ilk MCD)

EP'ler

1980 Sevemedim Karagözlüm

1980 Hürüm Artık

1980 Bahşiş

1980 Seni Sevmişim

LP'ler

1981 Sevdim Genç Bir Adamı

1981 Kendim Ettim, Kendim Buldum (Eyvah)

1981 Yanında

1981 Aşk Bir Kumarsa

1981 Kulakların Çınlasın

1981 Lay la, Lay la (Yaşamaya Bak Sen)

Derleme stüdyo albümleri