Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Şehri pembeye boyadılar! Turistlerin uğrak mekanı Jaipur: Hindistan'ın pembe şehrinin doğuş hikayesi!

        Şehri pembeye boyadılar! Turistlerin uğrak mekanı Jaipur: Hindistan'ın pembe şehrinin doğuş hikayesi!

        Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Jaipur'un dünyaca ünlü "Pembe Şehir" unvanı, aslında 1876 yılındaki tarihi bir diplomatik ziyarete dayanıyor. İngiliz kraliyetini etkilemek için atılan bu renkli adımın şaşırtıcı geçmişini sizin için derledik...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 08:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Hindistan'ın büyüleyici şehri Jaipur, sokaklarını süsleyen eşsiz pembe rengiyle her yıl milyonlarca turisti kendine çekiyor. Peki, bu devasa şehrin baştan aşağı pembeye boyanmasının ardındaki asıl hikaye ne? Sadece estetik bir tercih mi, yoksa ardında derin bir diplomatik mesaj mı yatıyor?

        2

        KRALİYET ZİYARETİ İÇİN BÜYÜK HAZIRLIK

        Tarihler 1876 yılını gösterdiğinde Hindistan, tamamen İngiliz egemenliği altındaydı. O dönemde Galler Prensi olan Albert Edward (ileride Kral VII. Edward unvanını alacaktır) ve Kraliçe Victoria, Hindistan'a geniş çaplı bir tur düzenleme kararı aldı.

        Bu görkemli ziyaret, yerel liderler için İngiliz kraliyetiyle iyi ilişkiler kurmak adına bulunmaz bir diplomatik fırsattı.

        3

        MİSAFİRPERVERLİĞİN RENGİ: PEMBE

        Jaipur'un o dönemki yöneticisi Mihrace Sawai Ram Singh, İngiliz kraliyet ailesini en iyi şekilde ağırlamak istiyordu.

        Hint kültüründe ve geleneklerinde pembe renk, misafirperverliği ve sıcak karşılamayı temsil eder. Mihrace, Prens'i derinden etkilemek ve şehrin misafirperver ruhunu en güçlü şekilde göstermek için oldukça radikal bir karar aldı.

        4

        BÜTÜN ŞEHİR TEK RENGİN ETKİSİNDE

        Mihrace'nin aldığı bu kararla birlikte, Jaipur'daki tüm binalar, görkemli saraylar ve dar sokaklar özel bir pembe tonuna boyandı.

        Prens Edward şehre adım attığında gördüğü renkli manzara karşısında gerçekten büyülenmişti. Bu eşsiz karşılama töreni, Jaipur'un dünya çapında "Pembe Şehir" unvanını almasının ilk tarihi adımı oldu.

        5

        MİMARİ VE EŞSİZ RENK UYUMU

        Şehrin mimarisinde temel yapı taşı olarak kullanılan kum taşı, doğası gereği zaten hafif bir kızıllığa sahipti.

        Ancak Mihrace'nin emriyle uygulanan özel boya karışımı, şehre çok daha parlak, canlı ve dikkat çekici bir görünüm kazandırdı. Şehrin geniş caddeleri ve simetrik yapısı, bu masalsı renkle birleştiğinde ortaya görsel bir şölen çıktı.

        6

        KRALİÇE VİCTORİA'NIN BEKLENMEDİK ROLÜ

        Tarihi kaynaklara ve yerel rivayetlere göre, Prens'in eşi de bu özel renge o kadar hayran kalmıştı ki, şehrin hep bu renkte kalmasını arzu ettiğini açıkça dile getirdi. Elde edilen bu diplomatik ve estetik başarı, Jaipur'un kaderini tamamen değiştirecek bir sürecin fitilini ateşledi.

        7

        YASALARLA KORUMA ALTINA ALINAN BİR MİRAS

        1877 yılına gelindiğinde Mihrace, şehrin yeni kimliğini kalıcı olarak korumak adına tarihi bir yasa çıkardı. Bu katı yasaya göre, şehirdeki tüm binaların cephelerinin pembeye boyanması zorunlu hale getirildi.

        Asıl şaşırtıcı olan ise bu ilginç yasanın günümüzde bile geçerliliğini kesintisiz bir şekilde korumasıdır.

        8

        GÜNÜMÜZDE JAIPUR SOKAKLARI VE TURİZM

        Bugün Jaipur'un tarihi bölgesine yolunuz düşerse, binaların geçmişteki o meşhur toprak pembesi tonunu büyük bir gururla taşıdığını görebilirsiniz.

        Yeni yapılan modern binalar bile bu köklü tarihi dokuya saygı göstermek zorundadır. Şehir, yüz yılı aşkın süredir devam eden bu benzersiz geleneği modern dünyada yaşatmaya ve ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay

        CHP Grup Başkanı seçilen Özgür Özel, "Herkesin isteği 40 gün içinde kurultayın olması. Mutlak butlan kararını tanımıyoruz. Parti grup toplantısını kurultaya kadar ben yapacağım. 110 milletvekilinin hangi kararın arkasında olduğu görüldü. 40 gün sonra kurultay ilanını okumam lazım. Ondan sonra yüz yü...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        "Netanyahu Trump'ı etkilemekte zorluk çekiyor"
        "Netanyahu Trump'ı etkilemekte zorluk çekiyor"
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler için uyarı
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu kesinleşti!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Noa Lang'dan Galatasaray itirafı!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Bu hatalar pilinizi eritiyor!
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Çorum FK, Süper Lig'de!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        Bursa'ya YHT için geri sayım
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        "İkinci sınıf insan muamelesi görüyorum"
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı