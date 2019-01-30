Gök, yaptığı açıklamada, NBŞ kotasının geçen yıl yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüldüğünü hatırlatarak, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu oranın yüzde 2,5'e düşürüldüğünün açıkladığını anımsattı.
Yeni oranla birlikte Türkiye'deki NBŞ kotasının AB ülkelerindekine yakın bir seviyeye geldiğini belirten Gök, şunları kaydetti:
"En son 30 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 5 olarak tahsis edilen ve 135 bin tona tekabül eden NBŞ kotası, oranın yüzde 2,5'e indirilmesiyle 67 bin 500 tona düştü. NBŞ kotasının yüzde 2,5'e düşürülmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu karar, başta üreticimiz olmak üzere pancardan üretilen şekerin geleceği ve sağlığımız açısından büyük bir anlam ifade etmektedir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Temennimiz, NBŞ kotalarının bundan sonra AB ülkeleri seviyesi olan yüzde 1'lere indirilmesidir."
"SAĞLIK AÇISINDAN 81 MİLYONU OLUMLU ETKİLEYECEK"
NBŞ'nin insan sağlığına zararlarıyla ilgili bilimsel sonuç ve tartışmaların varlığına dikkati çeken Gök, şöyle konuştu:
"Ketçaptan hardala, endüstriyel olarak üretilmiş turşulardan hazır salata soslarına ve paketlerde satılan çorbalara kadar pek çok gıdanın içinde karşınıza NBŞ çıkmaktadır. AB ülkeleri NBŞ yerine şeker pancarına sahip çıkarak üreticisini korurken başta obezite olmak üzere toplum sağlığında yaşanabilecek olumsuzlukları da engellemeye çalışmaktadır. NBŞ konusunda atılan olumlu adım, ekonomik yönden şeker fabrikalarındaki işçiden tarladaki üreticiye, besiciden nakliyeciye kadar 8 milyonu aşan bir kitleyi, sağlık açısından ise 81 milyonu olumlu etkileyecektir."
Gök, NBŞ kotasının düşürülmesiyle şeker sektörü için atılan olumlu adımının şeker fabrikalarının özelleştirmesi kararının gözden geçirilmesiyle devam etmesini istediklerini dile getirerek, "Pancar üreticisi, şeker işçisi ve devletin içinde olduğu yeniden yapılanma modeli ile şeker sektörünün ayağa kaldırılmasına ihtiyaç var." dedi.
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