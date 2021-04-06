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Şeker ölçmek orucu bozar mı? Oruçluyken şeker ölçülebilir mi?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruçla ilgili sorulan sorulardan biri de "Oruçluyken şeker ölçmek orucu bozar mı?" sorusu... Merak edilen soruyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan yanıt geldi. İşte, "Şeker ölçmek orucu bozar mı?" sorusunun cevabıyla ilgili detaylar...

Şeker ölçmek orucu bozar mı? Oruçluyken şeker ölçülebilir mi?

Şeker ölçmek orucu bozar mı? Oruçluyken şeker ölçülebilir mi? Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber bu iki sorunun da cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, Şeker ölçmek orucu bozar mı? İşte merak edilip araştırılan soruya Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan gelen yanıt.

ŞEKER ÖLÇMEK ORUCU BOZAR MI?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.

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