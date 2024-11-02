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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Şekip Mosturoğlu: Mourinho konusunda sabırlı olalım - Fenerbahçe Haberleri

        Şekip Mosturoğlu: Mourinho konusunda sabırlı olalım

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Teknik Direktör Jose Mourinho konusunda sabırlı olunması gerektiğini belirterek, "Lütfen Mourinho konusunda sabırlı olalım. Sabrınızın karşılığını kısa sürede alacağımıza inanıyorum" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:29
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        "Mourinho konusunda sabırlı olalım"
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        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılıyor. Futbol takımı ve Türk futbolu ile ilgili konuşma yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "İçinde bulunduğumuz futbol sezonunda saha içinde mücadele ettiğimiz kadar, saha dışında da mücadele etmemiz gerekiyor. Dünya çapında bir teknik direktörümüz, alternatifi yüksek bir futbol takımımız var. Onlar saha içinde mücadelelerini, alın terleri ile yapıyorlar. Lig uzun bir maraton. Efsanelerimizden Aykut Kocaman bu konuyla ilgili müthiş bir değerlendirme yapmış, 'Fenerbahçe’nin çok yetkin bir antrenöre sahip olduklarını, bu yetkin antrenörün de ana hedefe giderken adımlama metoduyla gittiğinin unutulmaması gerekiyor. Hatalar yapacaktır ama bu hataları düzelte düzelte gidecektir. Bu insanlar bu seviyelere boşa gelmiyorlar. Hiçbirimizin olmadığı gibi hatasız değiller. Teknik direktörlük kariyerinde bir sürü evrelerden geçerek geldi. Dolayısıyla ülke futbolunu tanırken, dinamiklerini anlamaya çalışacak. Asıl yeteneği bu hataları kısa zamanda düzeltmesiyle alakalı'. Aykut Kocaman’ın Mourinho ile ilgili değerlendirmesine aynen katılıyorum. Lütfen Mourinho konusunda sabırlı olalım. Sabrımızın karşılığını kısa sürede alacağımıza inanıyorum. Tarihimize bakarsak birlik ve beraberlik içerisinde verdiğimiz reaksiyonların daima kulübümüzü olumlu yönde etkilediği görülmektedir. Fenerbahçe şampiyon olabilmek için rakiplerinden farklı olarak kusursuz olmalıdır. Çünkü rakiplerimizin kusurları saha dışı faktörlerle bir şekilde kapatılır. Onlar arkadan iteklenirken, bizim karşımızda yenmemiz gereken hakem, federasyon, medya gibi pek çok dış etken vardır. Bu yüzden biz de kusursuz olmalıyız. Bugün futbol dünyamızda adil düzen ortamı tahsis edilmemiştir. Adil olmayan mevcut düzenin hangi kulübe avantaj sağladığı da bellidir. Sizden ricam ligin bu kadar erken döneminde kaybedilen puanların ardından takımımıza, teknik direktörümüze, futbolcularımıza inancınızı kaybetmemenizdir. Bugün kaybedilen hiçbir şey yoktur. Fenerbahçe taraftarıyla, camiasıyla birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğinde güçlüdür. Birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğimizde yıkamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz güç yoktur. Hakem hatası dünyanın her ülkesinde var olan, inkar edilemez bir gerçektir. Hakem insandır hata yapacaktır. Ancak bu hatalar hep belli bir kulüp aleyhine tezahür ediyorsa bunun açıklaması olamaz. Futbol iklimimiz onlarca yıl içinde kirlenmiş, adil olan düzeni bozulmuştur. Üzülerek ifade etmek isterim ki, ülkemizde kanıtsanmış hata boyutunu aşan, adil olmayan hakem kararlarıyla lig şampiyonları, küme düşen takımlar belirlenmiştir. VAR teknolojisinin kullanıldığı bir düzende haftalık toplam hata sayısı bir elin parmaklarını geçmeyeceği tartışmasız iken bizim sadece bir maçımızda bu kadar hata yapılması normal değildir" diye konuştu.

        "ELDE EDECEĞİMİZ GALİBİYET, GÜZEL GÜNLERİN BAŞLANGICI OLACAKTIR"

        Sarı-lacivertlilerin, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın karşılaşacağı Trabzonspor maçıyla ilgili de konuşan Mosturoğlu, "Bizim peşinen güvendiğimiz yegane unsur, sahada mücadele eden futbolcularımız ve arkasında sarsılmaz bir duvar gibi duran taraftarımız olmalıdır. Bu düzen böyle gelmiştir ama böyle gitmeyecektir. Mutlaka düzelip, değişecektir. Futbol iklimimizde arzulanan adil oyun ortamı ülkemizde de mutlaka sağlanacaktır. Kurgulanmış adil olmayan futbol düzenini ancak camiamız yıkabilir. Emin olun ki bu kirli futbol düzeni yıkılacaktır. Yarın Trabzonspor karşısına çıkacak olan futbol takımımızın geçtiğimiz yıl bize yaşattığı gururu, onuru bir kere daha bize yaşatacağına inancımız tamdır. Yarın elde edeceğimiz galibiyet, sonunda kupayı kaldıracağımız güzel günlerin başlangıcı olacaktır. Başlamakta olan Fenerbahçe çağında tüm sporcularımıza başarılar diliyor, tüm kupaların sporcularımızın kollarında kalkacağı bir sezon olacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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