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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Şekip Mosturoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı!

        Şekip Mosturoğlu'ndan birlik ve beraberlik mesajı!

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Dışarıya karşı birlik ve beraberlikte sorunlarının olmadığını dile getiren Mosturoğlu, "İç cephede birlik ve beraberliği sağlamalıyız. Bunun için çaba sarf edeceğim, benim görevim bu" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 22:53 Güncelleme:
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        "İç cephede birliği sağlamalıyız"

        Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

        "GENEL KURULDA TATSIZ HİÇBİR OLAY OLMADI"

        Tatsız hiçbir olay olmadı diyebilirim. Ancak bu kadar büyük mekanlarda, bu kadar yüksek katılımlı genel kurullar yapmak gerçekten çok zor. İnşallah ilerleyen yıllarda başka bir yöntemle, internet üzerinden katılım gibi uygulamalarla genel kurullar yapabiliriz. O zaman katılımın belki daha da artacağını ve kulüp genel kurul üyelerinin iradesinin sandığa tam olarak yansıyacağını düşünüyorum.

        "BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE KATILIM OLDU"

        Benim beklentim, geçen senenin biraz altında kalabileceğiydi. Ama tabii beklentilerin çok üzerinde bir rakam geldi. Bu beklentimi de aidatını yatıran üye sayısının, bir önceki genel kurula göre 5 bin azalmasına bağlıyordum.

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        "İÇ CEPHEDE BİRLİK BERABERLİĞİ SAĞLAMALIYIZ"

        Genel kurullar maalesef konsantrasyonumuzu birlik ve beraberlikten bir iç rekabete dönüştürüyor. Ve sık sık tekrarlandığı için de bu rekabet büyüyor ve derinleşiyor. Ve bizim de birlik beraberliği sağlayabilmek için uğraşımız, çaba çabamız sonuçsuz kalıyor.

        Şöyle umutluyum; Sayın Aziz Yıldırım'ın genel kurul konuşması ve teşekkür konuşması sırasında benzer düşünceleri ifade etmesi, bundan sonra birlik beraberliğin son derece önemli olduğunu söylemesi ve ona da samimiyetle dayanması, Sayın Hakan Safi'nin de stadyumdan ayrılırken söylediği sözler açıkçası beni umutlandırıyor. Dışarıya karşı birlik beraberliğimizde hiçbir sıkıntı yok. Ama iç cephede maalesef işte bu seçimlerin getirdiği rekabetle birlik beraberliği sağlamak zor oluyor.

        "BİR GENEL KURUL KÜLTÜRÜMÜZ VAR"

        Bir genel kurul kültürümüz var, yani yok diyemem. Neticede konuşulduğu zaman, izah edildiği zaman insanlar makul seviyeye gelebiliyorlar. Yani o tartışma ortamı kesilebiliyor. Müdahil olmak gerekiyor, müdahale edip bir rutine oturtmak gerekiyor.

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        İki başkan adayını bir araya getirip, bir orta yol bulunması noktasında katkınız olacak mı?

        Bizim görevimiz bu. Yani camiada birlik beraberliği sağlamak bizim görevimiz, Yüksek Divan Kurulu olarak. Biz aslında yönetimler üstüyüz ve o yönetimlerin tarafı da değiliz, muhalifi de değiliz. İnsanlar arasındaki diyalog kanalıyız aslında.

        Bunu daha önce sağladık. Sayın Ali Koç'la Sayın Aziz Yıldırım arasında sağlamıştık. Onu sürdüreceğim. Sayın Hakan Safi de değerli bir Fenerbahçeli. Düşüncelerine de baktığımızda, stattan ayrılış konuşması bana umut veriyor. Sayın Aziz Yıldırım'ın da kapanış konuşması çok umut verici.

        Dolayısıyla ben bir araya gelinebileceğini ve makul bir noktada Fenerbahçe'ye yararlı olacak bir birlik ve beraberlik oluşturacaklarını düşünüyorum. Tabii ki çaba sarf edeceğim, benim görevim bu.

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