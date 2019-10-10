Cuma akşamı ilk bölümü yayınlanacak olan Seksenler dizisi yeniden ekranlara dönüyor. 2017 yılında final yapmasının ardından yeniden ekranlara dönen dizinin birinci bölümü 11 Ekim Cuma akşamı saat 20:00’de Türkiye-Arnavutluk maçı öncesinde izleyici karşısına çıkacak. İkinci bölüm ise 14 Ekim Pazartesi akşamı saat 20:00’de Türkiye-Fransa maçı öncesinde ekranlara gelecek. Üçüncü bölümden itibaren hafta içi her gün 18:00’de izleyici ile buluşmaya devam edecek.

SEKSENLER FRAGMAN

SEKSENLER DİZİSİ KONUSU

Seksenler her sezon olduğu gibi, bu sezon da hem nostaljik, hem enerjik, hem de çok komik…

12 Eylül Darbesi’nin üstünden 6 sene geçmiş ama darbenin etkileri tam anlamıyla geçmiş değildir… Hayat bizim mahalle için normale dönse de, halen hapislerde ülkesini sevmenin cezasını çeken, ya da yurt dışında kaçak hayatı yaşayan binlerce insan vardı… Şimdi onlar yavaş yavaş ülkeye geri dönmeye başlıyorlardı.

Bizim evde ise dönüşler farklı yöndeydi.. Nazlı Ergun’dan ayrılmış baba evine geri dönmüştür… Üstelik Ergun’dan haber alınamıyor Nazlı da bu konuyu kimse ile konuşmuyordur… Fehmi ve Rukiye, mutlu olsun diye bin bir zorlukla evlendirdikleri kızlarını, şimdi baba evinde üzgün gördükçe kahrolurlar ama ona desteklerini asla esirgemezler…

Çağatay da askerden dönmüş, artık evlenmesi için Rukiye’nin önündeki tüm engeller kalkmıştır… Şimdi sıra mutlu bir yuva kurmaya gelmiştir… Rukiye adaylarını, favorilerini, elenenleri belirlediği günlerde, Çağatay’ın karşısına çıkarır… Öte yandan mahalleye halkın bağrından kopmuş ama konservatuar mezunu, hayatta her olaya müzikle ve notalarla bakan yeni bir karakter dahil olur. Zeynel Büyükses. ( Kemal Zeydan)

Fehmi ve Rukiye’nin ise bu sezon başka bir telaşı vardır… Uzun süre önce eşini kaybeden Nurten’e hayırlı bir kısmet bulmayı kafasına koyan Rukiye, sonunda onu baş-göz edecek birini bulur.. Nurten’in de zamanla seveceği bu eş adayı Seyfi, ( Kemal Kuruçay ) mahallelinin de desteği ile izdivaçla sonuçlanacak, Nurten de yıllardır aradığı mutluluğu yaşayacaktır… Ama onun mutluluğu Fehmi’nin huzurunu bozacak, yeni damat patavatsızlıkları ile sezon boyunca onu çileden çıkaracak… Fehmi, kapıdan kovsa bacadan koltuğunun altında tavlayla inecek bir komşu ile bakalım nasıl uğraşacak..

Ahmet ve Gülden ise aile olmanın farkındalığını bu sezon daha çok yaşayacaklar… Kızları Aslı ile onlar da anne babalığı öğrenecekler… Kaynanalar arasında yaşanan savaşlar bu sezon da yeni tartışmalarla devam ederken bu savaşın gölgesinde çocuk büyütmek zaman zaman onları gerecek…

Fakat Ahmet’i bu sezon hem manevi olarak rahatlatacak, hem de yavaş yavaş ona dert ortağı olacak, mahallenin yeni karakteri esprili şakacı Cami hocasını göreceğiz… Dini bilgisi ve örnek kişiliği ile hemen sevilecek olan hoca, doğru bildiğimiz yanlışları da sezon boyunca seyirciye aktaracak…

İnsanların, yedikleri, giydikleri, izledikleri, dinledikleri, her şey tepeden tırnağa değişirken mahalleye de yeni dükkanlar açılır.. Bunlardan biri de kaşı gözü ile size bir şeyler satan ya da pazarlıktan son anda caydıran bir Emlakçı’dır. Suat,( Mahir İpek ) mahallelinin hemen seveceği zamanla herkesin işine burnunu sokmaktan çekinmeyecek kadar samimi olacak olan bu karakter iki göz oda bir evimiz olsun diye hayal kuran mahallelinin hayalleri ile oynarken zaman zaman gerilimli zaman zaman duygusal ama çoğu zaman komik olaylar yaşanacaktır.

Tadı güzel Pastanesinde ise Damat Konuşan Kirpi aşkından pastacı da olmuş, Elvan’la sözlü Sami ile artık içli dışlı, yer yer fırın küreği ile kovalamacalı bir hal almıştır… Elvan’ın üniversiteden mezun olup hemen bir iş bulması, bu sefer Sami ve Şahin’i ortak paydada buluşturur.. Sami ve Şahin çalışmasını istemedikleri Elvan’ı bakalım ikna edebilecekler mi?

Seksenler, yeni karakterler ve hikayelerle, 6 sezon boyunca yaptığı gibi, bu sene de Darbenin mağdurlarını, etkilerini, acılarını ve bu ülkenin gerçeklerini anlatmaya devam edecek…

SEKSENLER DİZİSİ OYUNCULARI

Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga, Berat Yenilmez, Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Suzan Kardeş, Hakan Bulut, Onur Dilber, Hacı Ali Konuk, Tolunay Donat, Kemal Kuruçay, Betül Berk, Necmi Yapıcı, Özlem Balcı, Mehmet Elmas, Faruk Sofuoğlu, Ali Fuat Pekzeren, Aşkın Şenol, Eray Yasin Işık, Osman Büyükercan, Yasin Kaya, Gülseren Gürtunca, Yalçın Özden, Tahsin Taşkın gibi başarılı isimler yer alıyor.