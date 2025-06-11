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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sektör liderleri yarın Bloomberg HT Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi’nde buluşuyor - İş-Yaşam Haberleri

        Sektör liderleri yarın Bloomberg HT Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi’nde buluşuyor

        Bloomberg HT Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi, T.C Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve sektörlerinin uzman ve lider isimlerinin katılımıyla yarın gerçekleştirilecek. Gıda güvencesi ve kalite, sürdürülebilir tarım uygulamalarının finansmanı, ekosistemde dönüşüm ve iş birlikleri gibi konuların ön planda olacağı zirve, tüm gün Bloomberg HT mecralarından canlı yayın ve bağlantılarla izleyicilere ulaşacak. Zirve, Yirmidört İletişim danışmanlığında gerçekleştirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2025 - 16:43 Güncelleme: 11.06.2025 - 16:43
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        Sektör liderleri Bloomberg HT Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi'nde
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        Bloomberg HT Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Zirvesi’nde, sektörün sürdürülebilirlik ekseninde dönüşümü masaya yatırılacak. Sürdürülebilir tarım & gıda uygulamaları, gıda güvencesi ve kalite, yerel üretim ve küresel tedarik zincirleri gibi başlıklarda düzenlenecek panellerde, geleceğin tarım ve gıda uygulamaları ve finansman modelleri masaya yatırılacak, Türkiye’nin bu alanlardaki potansiyeli tartışılacak. T.C. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise ‘Tarım ve Gıdada Ulusal Vizyon ve Stratejiler" özel oturumuyla zirveye katılacak.

        Zirve kapsamında gerçekleştirilecek “Tarımın Bugünü ve Geleceği” başlıklı özel oturumda, Bloomberg HT Tarım ve Gıda Editörü İrfan Donat, FAO Genel Direktör Yardımcısı / Avrupa ve Orta Asya Bölge Temsilcisi Viorel Gutu ile güncel veriler ışığında küresel ve bölgesel tarım dinamiklerini değerlendirecek.

        Sonuç Bildirgesi ile Tarım Sektörüne Sürdürülebilir Fayda

        Gün boyunca gerçekleştirilen oturumlarda uzmanların öngörüleri, stratejik analizleri ve ele alınan temel konu başlıklarından yola çıkarak zirvenin stratejik içerik danışmanı Bain & Company katkılarıyla "Tarım ve Gıdada Dönüşüm: Türkiye Sonuç Bildirgesi" oluşturulacak. Bildirge, Türkiye'nin tarım & gıda sektöründeki durumunu ve potansiyelini derinlemesine analiz ederek, stratejik hedefleri belirlemeyi ve sektöre sürdürülebilir bir yol haritası sunarak rehberlik etmeyi amaçlıyor.

        Stratejik İş Ortakları ve Sponsorlar

        Ana Sponsor Ziraat Bankası, Platin Sponsor DenizBank, Altın Sponsorlar Ferrero Fındık ve Sütaş, Sürdürülebilirlik Sponsoru olarak ise Ülker, zirvenin destekçileri olarak yer alıyor. Zirvenin Stratejik iş ortaklığını Bain & Company üstlenirken, stratejik iletişim ortağı olarak C Partner katkı sunuyor.

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