Sektör temsilcileri, konut satışlarını değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, geçen ay ülke genelinde konut satışları yıllık bazda yüzde 12,4 artarak 142 bin 858 oldu. Böylece temmuzda yılın en yüksek satış adedi görüldü.

Sektör temsilcileri, temmuz ayına ve ocak-temmuz dönemine ilişkin konut satışlarını değerlendirdi.

"Fiyat artışlarındaki durağanlık devam ettikçe satışlar artacak"

İnşaatçılar ve Gayrimenkul Geliştiricileri Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, sektörle ilgili gerçeği yansıtmayan tüm olumsuz söylemlere ve yüksek faiz oranlarına rağmen satış adetlerinin artmaya devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Faiz oranlarındaki yüksekliğe rağmen şu anda konut fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında kalması, uygun fiyatlı konuta erişimin sürmesi ve kiraların çok yükselmesi insanları ev almaya zorluyor. Fiyat artışlarındaki durağanlık böyle devam ettiği sürece satışlar artarak devam edecek. Uzun süredir baskılanan talep artık alım için mecburiyete döndü. Önceden insanlar 'mevduat faizi yüksek, fiyatlar yüksek almayayım' diyordu. Artık bahane kalmadı. Talep artarak devam edecek ancak arz noktasında sıkıntılar var. Tüm üreticilerimiz yeni projeler ve inşaatlar için kolları sıvamalı. Yıl sonu için satış adetlerinde rekor bekliyorum. 2026'da daha fazla satış adedine ulaşabiliriz."

Konut fiyatlarındaki gevşemenin ve kredilerdeki bir miktar geri çekilmenin ipotekli satışları desteklediğini anlatan Şişik, güçlü talebe karşılık konut arzında sıkıntıların yaşandığını, bunda maliyetlerin ve kalifiye eleman sıkıntısının etkisi olduğunu söyledi. Şişik, "Faizlerin düşmeye devam etmesi ve yüksek kira bedelleri konut satışlarını yukarıya taşımaya devam edecektir." diye konuştu. "Veriler, konuta talepteki canlılığa işaret ediyor" Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, verilerin konuta talepteki canlılığa işaret ettiğini belirterek kredi teşvikleri olmadan bu talebin sürdüğünü söyledi. Yüksek faiz oranlarına rağmen gayrimenkulün halen "değerini koruyan varlık" olarak görüldüğünü ifade eden Ekiz, "Yatırım amaçlı alımların yanında, 'daha da pahalanmadan alalım' motivasyonu etkili. Bundan önceki rekorun 2020'de kredi kampanyasıyla kırılması, piyasadaki satış hacminin krediye duyarlılığını net biçimde ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde kredi koşulları, konut arzı ve inşaat maliyetleri satış rakamlarını belirleyecek temel faktörler olacak." diye konuştu.