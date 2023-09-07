Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor! Kuraklığın ardından yurdun iç kesimleri ile Trakya bölgesinde etkili olan sağanak can kayıplarına neden olurken, yürekleri kavuran umut dolu bir bekleyiş de devam ediyor. 5 kişinin hayatını kaybettiği Kırklareli'nde Ahmet Baki Şimşek ile pazar günü Aksaray'da sele kapılan 3 aylık Asel bebeği arama çalışması sürüyor

Ajanslar Giriş: 07.09.2023 - 07:59 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:13 facebook

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