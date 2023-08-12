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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Selahattin Baki'den Galatasaray'a Fred göndermesi - Fenerbahçe Haberleri

        Selahattin Baki'den Galatasaray'a Fred göndermesi

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Fred'in transfer sürecinde yaşananları anlattı. Baki, Galatasaray'a ''transfer çalımı'' göndermesi yaptı. İşte Selahattin Baki'nin açıklamaları...

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        Habertürk
        Giriş: 12.08.2023 - 17:51
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        Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Brezilyalı futbolcu Fred'in transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

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        "FRED GİBİ FUTBOLCULAR FENERBAHÇE'NİN ALIŞIK OLDUĞU İSİMLER"

        "Başkanımıza bize verdiği güçten dolyı çok teşekkür ederim. Mario Branco ve Okan Özkan'a teşekkür ediyorum. Neredeyse 24 saat uyumadan 2-3 gün geçirdik İngiltere'de Fenerbahçe camiası ve yönetimi ortaya bir niyet koymak istedi. Bu rekleksi göstermek önemliydi. Fenerbahçe'nin alışık olduğu isimler böyle isimlerdir."

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        "BİZ İSTİYORSAK GİDER ALIRIZ"

        "Biz kimseyle bir çalım savaşına girmek için bu işlere girmiyoruz. Ülkemizin, kulübümüzün paraları bunlar. İhtiyacımız varsa, biz istiyorsak gider alırız."

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        "DÜN 4-5 KERE ARADILAR"

        "Fred'i elden kaçıran rakiplerimiz 'Biz bir aydır ilgilenmiyoruz' deseler de bizler şahidiz bizzat kendi gözlerimizle. Dün kulüp bazında 4-5 kere aradılar. Manchester United dik durunca Fred'e başka kanaldan ulaşıp aklını çelmeye çalışarak işi bozmaya çalıştılar. Ancak Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz."

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