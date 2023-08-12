Selahattin Baki'den Galatasaray'a Fred göndermesi

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"DÜN 4-5 KERE ARADILAR"

"Fred'i elden kaçıran rakiplerimiz 'Biz bir aydır ilgilenmiyoruz' deseler de bizler şahidiz bizzat kendi gözlerimizle. Dün kulüp bazında 4-5 kere aradılar. Manchester United dik durunca Fred'e başka kanaldan ulaşıp aklını çelmeye çalışarak işi bozmaya çalıştılar. Ancak Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz."