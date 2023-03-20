Eşi Didem Hanım'ın rahatsız olduğunu söyleyen sanatçı, "Eşime ilaç aldım" ifadelerini kullandı. Pandemi ve depremler nedeniyle keyifsiz olduğunu belirten Selami Şahin, muhabirlerin röportaj isteğine "Deprem, korona hiçbir şey konuşası gelmiyor insanın" diyerek karşılık verdi.