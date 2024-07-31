Senrei: Oturur pozisyonda yapılan bu 30 derecelik selamlama yarı resmi ortamlar için uygundur.

Keirei: Daha resmi bir jest olan bu selam 30 ve 45 derece arasında değişir ve genellikle yüksek statüdeki kişiler için ayrılmıştır.

Seikerei: Neredeyse 90 derecelik bir bükülme içerebilen en derin ve en derin yay, samimi pişmanlığın, dini bağlamlarda derin saygının veya derin özürlerin somut bir örneğidir.