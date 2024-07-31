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        Haberler Yaşam Selamlaşma sanatının gizemi: Japonlar neden eğilerek selam veriyor, arkasındaki hikaye sizi çok şaşırtacak!

        Selamlaşma sanatı: Japonlar neden eğilerek selam veriyor, arkasındaki hikaye sizi çok şaşırtacak!

        Japon kültürünün en dikkat çekici unsurlarından biri olan eğilerek selamlaşma, tarih boyunca süregelen bir gelenektir. Bu nezaket göstergesi, derin bir saygı ve hürmet ifadesi olarak kabul edilir. Her eğilmenin ardında, Japonların toplumsal ilişkilerdeki incelikleri ve tarihsel kökleri yatmaktadır. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:00
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        Japonya'da selamlaşmak, yalnızca basit bir jest değil, adeta bir sanat biçimidir. Eğilerek yapılan selamlaşma, bireyler arasındaki saygıyı ve hiyerarşiyi simgeler. Kökenleri yüzyıllar öncesine dayanan bu gelenek, Japon toplumunun değerleri ve tarihiyle derinlemesine bağlantılıdır. Japonların neden bu şekilde selamlaştığını öğrenmek, sizi oldukça şaşırtacak!

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        JAPONLAR NEDEN EĞİLİR?

        Küresel selamlaşmaların çeşitli etkileşimlerinde, bazı insanlar el sıkışırken, diğerleri sarılırken ve birkaçı yanak öperken, Japon vatandaşları zarif bir şekilde öne doğru eğilir ve yüzyılların kültürünü basit bir eğilmeyle dokur. Ancak, bu hareketi sadece bir bel bükme hareketi olarak görmeden önce, ojigi uygulamasına tanık olduğunuzda göründüğünden daha fazlası olduğunu anlamak gerekir... bu basit hareket sandığınız kadar kolay değildir.

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        GEÇMİŞTEN YANKILAR: OJİGİ'NİN KÖKENİ

        Japonya'da eğilmek veya ojigi, saygı, alçakgönüllülük ve kabullenmeyi kapsayan derin ve sembolik bir kültürel gelenektir. Japon toplumunda yaygın olan bu incelikli jest, dini ve savaşçı sınıf geleneklerinde köklü bir geçmişe sahiptir. Japonya'da selamlama, ada ülkesine ancak 5. ve 8. yüzyıllar arasında ulaşan Budizm ile özünde bağlantılıdır.

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        Budizm'le birlikte dindarlık ve saygı göstergesi olarak eğilme geleneği ortaya çıkmıştır. Dini bağlamlarda, adanmışlar derin bağlılıklarının bir işareti olarak Buda heykellerinin önünde eğilirken, müritler de ustalarının önünde eğilerek hayranlıklarını gösterirlerdi.

        Bu dini uygulamalar, ojigi'nin yüzyıllar boyunca Japonya'da geçerliliğini korumasını sağlamıştır.

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        SAMURAYLAR TOPLUMSAL NORMLARI BELİRLİYOR

        Yayoi Dönemi'nde en azından 10. yüzyıldan beri gözlemlenebilir bir gelenek olmuştur. Kamakura döneminde, samuraylar olarak bilinen savaşçı sınıf, toplumsal normları belirgin bir şekilde etkilemeye başlamıştır.

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        Zen Budizm öğretileriyle aşılanan Samuray değerleri, disiplinli ve düzenli bir görgü kurallarına katkıda bulunmuştur. Ojigi, bu görgü kurallarının bir parçası olarak, savaşçı sınıf içinde daha yapılandırılmış ve uygulanan bir gelenek haline geldi.

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        GÖRGÜ KURALININ EL KİTABI: MUROMACHİ EL KİTAPLARI

        Takip eden Muromachi döneminde, samuray görgü kurallarının karmaşıklığı yazılı el kitaplarında kendine yer buldu. Ise ve Ogasawara gibi prestijli okullar, eğilmenin incelikleri de dahil olmak üzere uygun davranışın çeşitli yönlerini titizlikle detaylandırdı.

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        Bu kodlanmış ojigi normları, tapınak ziyaretlerinden resmi iç mekan toplantılarına kadar çeşitli senaryolar için uyarlanmış varyasyonlara sahipti. Ancak, kaotik Sengoku Dönemi'nin yükselişi bu karmaşık gelenekleri geçici olarak durdurdu. Japonya iç çekişmelerle boğuşurken, yapılandırılmış görgü kuralları fikirleri arka planda kaldı.

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        Edo döneminin sakinliği, bu hassas gelenekler için çok ihtiyaç duyulan bir soluklanma ve gençleşme sağladı. Dönemin barış ve refahıyla birlikte, toplumsal hiyerarşinin tepesinde yer alan samuray sınıfı kültürel trendlerin belirleyicisi haline geldi.

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        Onların görgü kuralları, özellikle de ojigi, tüm toplumsal katmanlara nüfuz etti. Dönemin kentsel genişlemesi ve sanatsal çoğalması, çay törenlerinin artan önemi ile birleşerek görgü normlarını daha da destekledi.

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        SELAMLARIN TÜRLERİ DE DEĞİŞKENLİK GÖSTERİYOR!

        Eshaku: Bu 15 derecelik rahat selamlama eşitler arasında yaygın bir selamlamadır. Kısa ve özdür, ancak aceleye getirilmez, tıpkı konuşmaya başladığınız birini selamlamak için el sallamak gibidir.

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        Senrei: Oturur pozisyonda yapılan bu 30 derecelik selamlama yarı resmi ortamlar için uygundur.

        Keirei: Daha resmi bir jest olan bu selam 30 ve 45 derece arasında değişir ve genellikle yüksek statüdeki kişiler için ayrılmıştır.

        Seikerei: Neredeyse 90 derecelik bir bükülme içerebilen en derin ve en derin yay, samimi pişmanlığın, dini bağlamlarda derin saygının veya derin özürlerin somut bir örneğidir.

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        DÜNYA ÇAPINDA SAYGI GÖSTERİMİ

        Eğilerek selam vermenin en önemli noktası kişinin egosunu anlık olarak bir kenara bırakma isteğini ifade eden ve diğer bireyi bir kaide üzerine yerleştiren bir saygı sergileyen bir jest olmasıdır.

        Özellikle Japon bağlamında selam verme eylemi, kabullenmenin, boyun eğmenin ve selam verilen kişinin değerinin tanınmasının sembolüdür.

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        Avrupa kiliselerindeki ince baş sallamalardan Hindistan'da saygı göstergesi olarak bir büyüğün ayaklarına dokunmaya kadar eğilme eylemi evrensel olsa da, Japonya'nın eğilme kültürü süregelen önemi ve kökleşmiş toplumsal normlarıyla öne çıkmaktadır.

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        Her bir bükülme ve her bir açı sadece fiziksel hareketle ilgili değil, aynı zamanda kişinin niyetinin, anlayışının ve diğerinin toplumsal dokudaki konumunun kabulünün derinliğinin bir yansımasıdır.

        Kaynak: Science ABC

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