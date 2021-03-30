Selcan Asyalı'dan 'Anlatmak Güç' 0:00 / 0:00

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'Seni Severdim', 'Helal Et', 'Zor Gibi', 'Anladım ki' gibi şarkılarıyla milyonlarca dinleyiciye ulaşan sanatçı Selcan Asyalı, kariyerinde ilk kez sözü ve müziği kendisine ait 'Anlatmak Güç' isimli yeni teklisini müzikseverlerle bir araya getirdi.

Şarkıda aşkın zalimliği ile güzelliği arasında kararsız kalmış ama yine de kalbini dinlemeyi seçen bir kadının hikayesini anlatan sanatçı, "Anladım ki' ile biten aşkları sorgulamıştık, o sorgulamanın sonucunu ben anlatayım istedim ama baktım ki gerçekten 'Anlatmak Güç'müş" dedi.

Selcan Asyalı'nın şarkısının düzenlemesini aranjör Alper Atakan, video klibi de Mustafa Özen yönetmenliğinde çekildi.