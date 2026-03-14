        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan'dan Cihan Aydın'a flaş sözler: Bu hakemi sevmiyorum! - Kocaelispor Haberleri

        Selçuk İnan'dan Cihan Aydın'a flaş sözler: Bu hakemi sevmiyorum!

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor ile oynadıkları maçta rakip takım lehine son dakikada verilen penaltı kararının ardından yedek kulübesindeki herkesi soyunma odasına götürdü. Kocaelispor maçı 2-1 kaybederken, mücadelenin ardından konuşan İnan, hakem Cihan Aydın hakkında sert ifadeler kullandı. Selçuk İnan, "Bu hakemi sevmiyorum. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Bu kadar benden nefret eden bir hakem olduğunu düşünüyorum. İçimden geçenleri söylüyorum, o yüzden ben de onu sevmiyorum. Daha önce de federasyona maçlarımıza vermemesini rica ettim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 17:26 Güncelleme:
        "Bu hakemi sevmiyorum!"

        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında hakem Cihan Aydın'ın yönettiği Kocaelispor - Konyaspor karşılaşmasının son bölümünde Konyaspor'un penaltı kazanmasının ardından hakeme itiraz eden Selçuk İnan kırmızı kart gördü. Selçuk İnan, pozisyon sonrası yedek kulübesinde bulunan Kocaelispor teknik heyeti ve oyuncuları soyunma odasına götürdü.

        "NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜĞÜMÜ BEN DE BİLMİYORUM"

        Kırmızı kart gördüğü için açıklamayı stat dışında yaptığını belirten Selçuk İnan, yaşanan pozisyona tepki gösterdiğini ifade ederek, "Cezalıyım, kırmızı kart gördüm. Neden gördüğümü hiç kimse bilmiyor, ben de bilmiyorum. Sadece hakeme ‘Hocam vallahi bu penaltı değil' demekle kırmızı kart gördüm. Açıkçası buna çok şaşırdım. Futbolun içinde itiraz da var, duygular da var ama böyle bir durumda kırmızı kart görmek beni gerçekten üzdü. Maçın heyecanı içinde takımımın hakkını savunmaya çalıştım ama karşılığı bu olmamalıydı" dedi.

        "BU HAKEMİ SEVMİYORUM"

        Hakemle ilgili düşüncelerini açık şekilde dile getiren İnan, "Bu hakemi sevmiyorum. Bunu açıkça söylemek istiyorum. Bu kadar ters bir hakem, bu kadar benden nefret eden bir hakem olduğunu düşünüyorum. İçimden geçenleri söylüyorum, o yüzden ben de onu sevmiyorum. Daha önce de federasyona rica ettim. İnsanların duyguları olabilir; bazı insanlar birbirini sever, bazıları sevmez. Ama bunu bile bile lütfen bu hakemi bizim maçlarımıza vermeyin. Eğer bundan sonra bu hakem benim maçlarıma verilirse başkanımdan ve yöneticilerimden izin isteyeceğim, saha kenarında olmak istemediğimi söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

        "BU EMEKLER BOŞA GİDERSE BUNA SESSİZ KALAMAM"

        Takımı için büyük emek verdiğini belirten Selçuk İnan, "Ben sadece hakkın peşindeyim. Oyuncularım emek veriyor, biz her gün çalışıyoruz. Ben sabah akşam bu takım için çalışıyorum, gecemi gündüzümü bu kulüp için veriyorum. Kocaelispor'la ilgili hayallerim var, hedeflerim var. Eğer sahadaki kararlarla bu emekler boşa giderse buna sessiz kalamam. Bu yüzden burada konuşuyorum. Yine hatalar olabilir ama biz yine konuşacağız, yine bu camianın hakkını savunacağız" şeklinde konuştu.

        "LİGİN EN RENKLİ TAKIMLARINDAN BİRİYİZ"

        Kocaelispor'un büyük bir camia olduğunu vurgulayan İnan, "Bu kadar insan emek veriyor. Kocaelispor çok büyük bir kulüp. Ligin en renkli takımlarından biriyiz, tribünleri en çok dolan takımlardan biriyiz. Böyle bir camiayı yok sayamazsınız. Taraftarımızın, bu kulübe gönül veren insanların emeğini de görmezden gelemezsiniz. Bu yüzden buna sessiz kalmayacağız" diye konuştu.

        "TEK İSTEDİĞİMİZ ADALET"

        Hakem kararlarının uzun süredir kendilerini üzdüğünü belirten Selçuk İnan, "Biz ekstra bir şey istemiyoruz. Olmayan bir pozisyon bizim lehimize verilsin diye bir talebimiz yok. Tek istediğimiz adalet. Ama sürekli aleyhimize kararlar verilmesi düşündürücü. Ben de bu yüzden sessiz kalmak istemiyorum. Bugün burada konuşmamın sebebi bu. Kocaelispor camiası sahipsiz değil. Biz varız, taraftarımız var ve herkes bunun farkında olmalı" diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Fatih'te 2 katlı binada yangın

        FATİH Ayvansaray Mahallesi Düriye Sokak'taki 2 katlı binanın 2'inci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. (DHA)

        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        Trump: Hürmüz Boğazı'nı kısa süre içinde açacağız
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne saldırı
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "Bahreyn'den İran'a füze fırlatıldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Firari deprem sanığı yakalandı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Bazı bölgeler için sağanak ve fırtına uyarısı
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Tedesco için kritik gün
        Tedesco için kritik gün
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Çok merak ediyorlardı!
        Çok merak ediyorlardı!
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Oscar'ı kimler kazanır?
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Kalbin tüm dokusuna 20 doktorla müdahale!
        Bir araya geldiler
        Bir araya geldiler
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Kansere karşı yeni umut! Dünyada sadece 7 merkezde uygulanıyordu
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon