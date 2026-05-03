        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Selçuk İnan: Zorlu ligde kalmak önemliydi

        Selçuk İnan: Zorlu ligde kalmak önemliydi

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kalan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, ligde kalmayı başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Mayıs 2026 - 23:45 Güncelleme:
        "Zorlu ligde kalmak önemliydi"

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, "Bugün neredeyse bütün takımlar için heyecanlı ve önemli bir geceydi. Kasımpaşa için final maçıydı. Bizim için de matematiksel olarak bu zorlu ligde kalmak önemliydi. Böyle bir maça çıktık. 1-0 mağlup başladık. Golü yedikten sonra maça dönmek, beraberliği bulmak, öne geçecek pozisyonları yakalamak önemliydi. Eksiklerimiz ve sıkıntılarımız vardı ama iyi bir mücadele oldu. Artık matematiksel olarak ligde kalmayı başaran bir takım var. Oyuncularımı bu yüzden tebrik etmek istiyorum. 16 yıl sonra lige çıktık. Zor şartlarda başladık. Çok önemli bir iş başardığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Taraftara da tüm sezon boyunca verdiği destekten dolayı teşekkür eden İnan, "Her zaman bizimle beraberlerdi. İstisnasız bir şekilde bizi desteklediler, varlıklarını hissettirdiler. İki maçımız kaldı, ikisini de kazanarak ligi bitirmek istiyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de daha yukarıda başarı yakalamaya odaklanacağız." diye konuştu.

        Kasımpaşa ile Kocaeli puanları paylaştı
        Kasımpaşa ile Kocaeli puanları paylaştı
        İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
        İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
        "Süper hücre" fırtınası!
        "Süper hücre" fırtınası!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Trump: Kabul edilemez
        Trump: Kabul edilemez
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Avrupa şampiyonu VakıfBank!
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 40 yaralı
        Şarampole devrildi! 4 ölü, 40 yaralı
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Durakta felaket! Otobüs bekleyen mühendis canından oldu!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Okul saldırısından bir kahreden haber daha!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda zafer Berwick'in!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        Galatasaray'da orta saha için rota İtalya!
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Suç, para ve bahis: Küresel sistemin anatomisi bu kitapta
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Bayram tatili 9 güne çıkacak mı?
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        Pek çok evde var! Dikkat akciğerde kalıcı hasar yapabilir!
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        "Keşkelerle dolu bir sezon!"
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        ABD'de Almanya kararına ilişkin: "Son derece endişeliyiz"
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Ücretsiz konsere milyonlar akın etti
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Uzmanlar ünlüleri uyarıyor
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Aşk iddialarına sessiz kaldı
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü
        Bir çocuk ve bir şempanze kardeş gibi büyütüldü