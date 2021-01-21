Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında, firari 3 kişiye yakalama kararı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, firari 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında, firari 3 kişiye yakalama kararı
DHA

Selçuk Özdağ, 15 Ocak günü Çankaya ilçesine bağlı Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinin önünde 5 kişinin saldırısına uğradı.

Yaralanan Özdağ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganlardan G.T. ile A.G. gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Olay yeri güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen firari şüpheliler ise yapılan operasyonlara rağmen yakalanamadı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcının talebiyle, Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 şüpheli hakkında 'kasten yaralama' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En güzel yeni Cuma mesajları - Resimli, kısa ve öz, ayetli, dualı, hadisli Cuma sözleri ve mesajı
GÜNDEMEn güzel yeni Cuma mesajları
SON DEPREMLER: KKTC'de deprem! En son nerede deprem oldu? Son depremler listesi
GÜNDEMKKTC'de korkutan deprem!
Tekirdağ'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEMTekirdağ'da feci kaza!
Pendik'te lüks araç sahibine silahlı saldırı
GÜNDEMLüks araç sahibine pusu!
10 yaşındaki kuzeninin vurduğu 8 yaşındaki Gökay, hayatını kaybetti
GÜNDEMKuzeninin vurduğu Gökay kurtarılamadı
Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu davada önemli gelişme! - Haberler
GÜNDEMTürkiye'nin konuştuğu davada önemli gelişme!
Son dakika: Melek İpek, hayali için harekete geçti - Haberler
GÜNDEMMelek İpek, hayali için harekete geçti
Bedelli askerlik yerleri belli oldu mu, ne zaman olacak? Bedelli askerlik celp ve sevk tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEMBedelli askerlik yerleri belli oldu mu?
2021 yılı resmi tatilleri belli oldu! 2021 yılında dini bayramlar ve resmi tatiller hangi güne denk geliyor?
GÜNDEM2021 yılı resmi tatilleri ne zaman?
Son dakika: Feci olay! Çocuklarını rehin aldı - Haberler
GÜNDEMFeci olay! Çocuklarını rehin aldı