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Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ nereli? İşte Selçuk Özdağ'ın siyasi yaşamı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Sosyal medyada bir anda gündeme oturan Selçuk Özdağ'ın siyasi geçmişi ve hayatı merak konusu oldu. Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ nereli? İşte Selçuk Özdağ'ın siyasi yaşamı

Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ nereli? İşte Selçuk Özdağ'ın siyasi yaşamı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, Twitter yaptığı paylaşımla siyasetçi ve akademisyen Selçuk Özdağ'ın evinin önünde silahlı sopalı saldırıya uğradığını söyledi. Selçuk Özdağ kimdir? Selçuk Özdağ nereli? İşte Selçuk Özdağ'ın siyasi yaşamı

SELÇUK ÖZDAĞ KİMDİR?

Selçuk Özdağ 7 Ağustos 1958 tarihinde Konur, Keskin Kırıkkale'de dünyaya geldi. Türk siyasetçi, akademisyen ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski genel başkan yardımcısı. 13 Eylül 2015 tarihinde genel başkan yardımcılığı görevini üstlenen Özdağ, ilk defa 2011 Türkiye genel seçimlerinde Manisa milletvekili olarak meclise girmiştir. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Manisa milletvekili olarak tekrar meclise girmiştir.

SELÇUK ÖZDAĞ HAYATI

Selçuk Özdağ 7 Ağustos 1958 tarihinde Halil ve Hatice Özdağ çiftinin çocuğu olarak Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Konur köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamlamasının ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü ve Manisa Gençlik ve Spor Akademisinden (şu anki Manisa Celal Bayar Üniversitesi) mezun olan Özdağ, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında 1997 yılında yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında doktora eğitimini bitirdi. 2012 yılında ise Doçent oldu.

SELÇUK ÖZDAĞ SİYASİ GEÇMİŞİ

1975 yılında üniversite öğrencisiyken Manisa Ülkü Ocaklarında başlayan siyasi faaliyetleri, kuruluşunda etkin rol aldığı Büyük Birlik Partisinin çeşitli kademelerinde 17 yıl boyunca devam etmiştir. Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatından ardından BBP’den istifa etmiştir.

11 Haziran 2011 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 24. Dönem Manisa Milletvekili seçilmiştir. 2013 - 2014 AK Parti Genel Merkez Sosyal İşler Başkan Yardımcılığı, 2013 - 2014 AK Parti Genel Merkez Yaşlılar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde 26. Dönem Manisa Milletvekili olarak yeniden TBMM’ye giren Selçuk Özdağ, 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçilmiştir. Kongre sonrası yapılan ilk MKYK toplantısında ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Yayınlanmış 5 adet kitabı ve çok sayıda makalesi mevcuttur.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursu Öğreticiliğinden emekli olan Huriye Özdağ ile evli olan Doç. Dr. Selçuk Özdağ, iki kız çocuğu babasıdır.

13 Eylül 2019 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa etti.

25 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Gelecek Partisi Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı olarak partinin genel başkan yardımcısıdır.

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