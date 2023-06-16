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Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alan Selçuk Şahin, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Selçuk Şahin yaptığı açıklamada ''Futbolu bıraktıktan sonra 3 yıl süresince beraber calışmaktan ve mücadele etmekten çok keyif aldığım Emre Belözoğlu ve ekibinden kendi kariyer planlarım ve hedeflerim doğrultusunda ayrıldım. 20 yıllık dostum ve 3 yıldır hocam olan Emre Belözoğlu ve ekibine başarılar diliyorum.

2 yıldır çok özel anlar yaşadığım ve başarılar yakaladığımız Başakşehir Kulübü'ne, değerli başkanımız Göksel Gümüşdağ'a ve yönetici abilerime teşekkür ediyorum. Yeni bir meydan okumada görüşmek üzere.'' sözlerini kullandı.