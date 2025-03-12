Selçuk Yöntem: İyi ki geldiniz
Selçuk Yöntem ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini paylaştığı 'Amadeus' oyunu, Zorlu PSM'de sahnelendi. Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Çatay ve Hatice Aslan, gösterim sonrası kuliste bir araya geldi
Selçuk Yöntem ve Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı 'Amadeus' oyunu, dün akşam Zorlu PSM'de sahnelendi. Oyunu izlemeye gelenler arasında, Selçuk Yöntem'in 2008'de 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide başrolleri paylaştığı Kıvanç Tatlıtuğ, yapımcı Kerem Çatay ve oyuncu Hatice Aslan da yer aldı.
Gösterim sonrası kuliste misafirlerini ağırlayan Selçuk Yöntem, birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sevgili Hatice, Kerem, Kıvanç… Beni çok mutlu ettiniz, iyi ki geldiniz" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram