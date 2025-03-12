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        Haberler Magazin Selçuk Yöntem: İyi ki geldiniz - Magazin haberleri

        Selçuk Yöntem: İyi ki geldiniz

        Selçuk Yöntem ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerini paylaştığı 'Amadeus' oyunu, Zorlu PSM'de sahnelendi. Kıvanç Tatlıtuğ, Kerem Çatay ve Hatice Aslan, gösterim sonrası kuliste bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 21:12 Güncelleme: 12.03.2025 - 21:12
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        "İyi ki geldiniz"
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        Selçuk Yöntem ve Dilan Çiçek Deniz’in başrollerini paylaştığı 'Amadeus' oyunu, dün akşam Zorlu PSM'de sahnelendi. Oyunu izlemeye gelenler arasında, Selçuk Yöntem'in 2008'de 'Aşk-ı Memnu' adlı dizide başrolleri paylaştığı Kıvanç Tatlıtuğ, yapımcı Kerem Çatay ve oyuncu Hatice Aslan da yer aldı.

        Gösterim sonrası kuliste misafirlerini ağırlayan Selçuk Yöntem, birlikte çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sevgili Hatice, Kerem, Kıvanç… Beni çok mutlu ettiniz, iyi ki geldiniz" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

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