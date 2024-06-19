Selda Bağcan, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluştu. Bağcan, Senforock Senfoni Orkestrası eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Selda Bağcan'ın yeğeni Serenad Bağcan, sahneye çıkarak 'Dört Mevsim' ve 'Yiğidim Aslanım' şarkılarını seslendirdikten sonra halasının sahnesine konuk olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

HARBİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİ

İlk kez 'Ağlama Anne' şarkısını Harbiye Açıkhava'da binlerce kişilik koroyla hep bir ağızdan söyleyen Bağcan, şu ifadeleri kullandı; "Bu şarkıyı 1997'de stüdyoda bir kez söyledim. O kadar güzel söyledim ki 'Bunu bir daha böyle söylemem' dedim ve seslendirmedim. İlk kez burada bugün seslendirdim. Bugüne kadar 400 şarkı söyledim kadar bu şarkıların içinde benim için bu şarkı bir numara."