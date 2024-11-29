Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Selen Görgüzel, eski eşi Hamdi Alkan hakkında konuştu: Konuşmak için enflasyonun düşmesini bekliyorum

        Selen Görgüzel: Konuşmak için enflasyonun düşmesini bekliyorum

        Selen Görgüzel ile 2022'de boşanan Hamdi Alkan, kısa bir süre önce "Karşı taraf hakkında kim konuşursa 1 milyon TL ceza ödeyecek" diyerek boşanma sözleşmesinde imza altına aldıkları ceza maddesini açıklamıştı. Eski eşinin bu sözleri hakkında konuşan Görgüzel, "Enflasyonun düşmesini bekliyorum. O da konuşabilir, ben para istemeyeceğim. Protokolümüze beyefendi böyle bir madde koydurdu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2024 - 08:46 Güncelleme: 29.11.2024 - 08:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan'ın boşanma sözleşmesinde imza altına aldıkları ceza maddesini açıklaması ve bu konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

        2

        Ayrılık sonrası insanlarının birbirlerine karşı öfke ile yaptıkları açıklamalar ve haberlerin sosyal mecralarda ömür boyu kaldığına işaret eden Hamdi Alkan, bu tarz durumun önüne geçmek için boşanma sözleşmesine ekledikleri maddeyi açıklamış ve "İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa 1 milyon TL ceza ödeyecek" demişti.

        3

        "PROTOKOLÜMÜZE BÖYLE BİR MADDE KOYDURDU"

        Hamdi Alkan ile 9 yıllık evliliğini 2022'de sonlandıran Selen Görgüzel, konuyla ilgili "Enflasyonun düşmesini bekliyorum. O da konuşabilir, ben para istemeyeceğim. Protokolümüze beyefendi böyle bir madde koydurdu. Ben de hiç sorgulamadan imzaladım" ifadelerini kullandı.

        4

        "İSTEYEN İSTEDİĞİNİ KONUŞSUN"

        Selen Görgüzel, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Konuşulacak bir durum varsa o da konuşsun. Ben ondan para istemiyorum. O da müsaade ederse ben de konuşayım. Şaka bir yana 1 milyon TL'nin artık değeri yok, olay para değil. Biten, bitmiştir isteyen istediğini konuşsun.

        5

        "ÇOK YAKIN ARKADAŞLARIMI KAYBETTİM"

        Ardından yeni yıl dileklerini paylaşan Selen Görgüzel; "Sanal dünya yalan dünya oldu. Birbirimizi organik olarak konumladığımız bir yıl olsun. Çok yakın arkadaşlarımı kaybettim. Çok üzücüydü, o yüzden sağlık diliyorum. 3 tane ev taşıdım, annemi kendimi ve kızımı taşıdım. Yeni düzene adapte olmaya çalıştığım bir sene oldu" ifadelerini kullandı.

        #Selen Görgüzel
        #hamdi alkan
        #boşanma sözleşmesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Darp anı kameraya almıştı! O tokadın cezası belli oldu!
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Vergi payı belediyelerin ana geliri
        Avustralya ilk ülke oldu!
        Avustralya ilk ülke oldu!
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Yağış yok, buzlanma ve don var
        Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
        Netanyahu'dan Gazze'de ateşkese ilişkin açıklama
        Çekya'da Fener alayı!
        Çekya'da Fener alayı!
        Beşiktaş'ta kabus sürüyor!
        Beşiktaş'ta kabus sürüyor!
        G.Saray Hollanda'dan puanla döndü!
        G.Saray Hollanda'dan puanla döndü!
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Meyve yemekten önce mi, sonra mı yenmeli?
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Bazı illerin emniyet müdürleri değişti
        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal!
        Beşiktaş-Maccabi maçında skandal!
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!
        Beşiktaş yönetimi toplanıyor!
        Kız meselesi husumeti kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
        Kız meselesi husumeti kanlı bitti: 3 ölü, 1 yaralı
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Beyaz tereyağı mı sarı tereyağı mı?
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Bakanlık, inceleme başlattı
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        Motosiklet devinden büyük kayıp!
        İki otomobil çarpıştı! Karı koca öldü
        İki otomobil çarpıştı! Karı koca öldü
        Florya arazisine dev talip
        Florya arazisine dev talip
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        "Bankaların gerçek dolarları almaları gerekiyor"
        Sahte dolarda neler yaşandı?
        Sahte dolarda neler yaşandı?