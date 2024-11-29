Selen Görgüzel: Konuşmak için enflasyonun düşmesini bekliyorum
Selen Görgüzel ile 2022'de boşanan Hamdi Alkan, kısa bir süre önce "Karşı taraf hakkında kim konuşursa 1 milyon TL ceza ödeyecek" diyerek boşanma sözleşmesinde imza altına aldıkları ceza maddesini açıklamıştı. Eski eşinin bu sözleri hakkında konuşan Görgüzel, "Enflasyonun düşmesini bekliyorum. O da konuşabilir, ben para istemeyeceğim. Protokolümüze beyefendi böyle bir madde koydurdu" ifadelerini kullandı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde eski eşi Hamdi Alkan'ın boşanma sözleşmesinde imza altına aldıkları ceza maddesini açıklaması ve bu konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.
Ayrılık sonrası insanlarının birbirlerine karşı öfke ile yaptıkları açıklamalar ve haberlerin sosyal mecralarda ömür boyu kaldığına işaret eden Hamdi Alkan, bu tarz durumun önüne geçmek için boşanma sözleşmesine ekledikleri maddeyi açıklamış ve "İleride çocuklarınız bu haberleri görüyor ve etkileniyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir madde koyduk. Karşı taraf hakkında kim konuşursa 1 milyon TL ceza ödeyecek" demişti.
"PROTOKOLÜMÜZE BÖYLE BİR MADDE KOYDURDU"
Hamdi Alkan ile 9 yıllık evliliğini 2022'de sonlandıran Selen Görgüzel, konuyla ilgili "Enflasyonun düşmesini bekliyorum. O da konuşabilir, ben para istemeyeceğim. Protokolümüze beyefendi böyle bir madde koydurdu. Ben de hiç sorgulamadan imzaladım" ifadelerini kullandı.
"İSTEYEN İSTEDİĞİNİ KONUŞSUN"
Selen Görgüzel, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Konuşulacak bir durum varsa o da konuşsun. Ben ondan para istemiyorum. O da müsaade ederse ben de konuşayım. Şaka bir yana 1 milyon TL'nin artık değeri yok, olay para değil. Biten, bitmiştir isteyen istediğini konuşsun.
"ÇOK YAKIN ARKADAŞLARIMI KAYBETTİM"
Ardından yeni yıl dileklerini paylaşan Selen Görgüzel; "Sanal dünya yalan dünya oldu. Birbirimizi organik olarak konumladığımız bir yıl olsun. Çok yakın arkadaşlarımı kaybettim. Çok üzücüydü, o yüzden sağlık diliyorum. 3 tane ev taşıdım, annemi kendimi ve kızımı taşıdım. Yeni düzene adapte olmaya çalıştığım bir sene oldu" ifadelerini kullandı.