Selen Görgüzel: Ev sahibimle mahkemelik olacağız

Şarkıcı, "Bizim Japonya gibi akıllı bina sistemini oturtmamız gerekiyordu. Sonuçta deprem ülkesindeyiz ve her depremden sonra yatağın yanına nasıl kıvrılırızdan ziyade buna odaklanmamız gerekiyor. Ağlama nöbetlerim başladı, uykusuzluk çekiyorum ve ilaç kullanıyorum. Bireysel endişemden ziyade deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın acılarını gördükten sonra ben normalleşemiyorum. Bundan sonrası için umarım ülkemizle ilgili güzel şeyler konuşuru. Ben 6 Şubat'dan sonra bambaşka bir insan oldum, artık eski Selen değilim" diye konuştu.