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Selen Görgüzel: Ev sahibimle mahkemelik olacağız

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Görgüzel, ev sahibiyle sıkıntılar yaşadığını söyleyerek, "Sanırım yakında mahkemelik olacağız" dedi

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  • Selen Görgüzel: Ev sahibimle mahkemelik olacağız - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Selen Görgüzel, bir arkadaşıyla Nişantaşı'ndaydı. Yeni şarkı hazırladığında olduğunu ve yakın zamanda dinleyicisi ile parçasının buluşacağını söyleyen Görgüzel, çok heyecanlı olduğunu belirtti.
  • Selen Görgüzel: Ev sahibimle mahkemelik olacağız - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Etiler'e taşınan oyuncu, ev sahibiyle sıkıntılar yaşadığını da söyledi.
  • Selen Görgüzel: Ev sahibimle mahkemelik olacağız - Magazin haberleri

    Ev sahibinin kendisini evden çıkarmak istemesi nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden Görgüzel, "Bu ara ev sahipleri biraz tuhaf. Ev sahiplerinin biraz adaleti, hukuğu ve yasaları bilmeleri gerekiyor" dedi.
  • Selen Görgüzel: Ev sahibimle mahkemelik olacağız - Magazin haberleri

    Selen Görgüzel, "Daha taşınalı bir yıl olmamışken beni evden çıkarmaya çalışıyor, sanırım yakında mahkemelik olacağız. Maalesef enterasan diyaloglar yaşadık kendisiyle. Herkes kendine yakışanı yapar, ben üslubumu bozmadım, bir gün ev sahibi ile böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi" ifadelerini kullandı.
  • Selen Görgüzel: Ev sahibimle mahkemelik olacağız - Magazin haberleri

    Deprem felaketi ile ilgili de konuşan Görgüzel, 6 Şubat'ta yaşanan afet sonrasında bambaşka bir insan olduğunu da kaydetti.
  • Selen Görgüzel: Ev sahibimle mahkemelik olacağız - Magazin haberleri

    Şarkıcı, "Bizim Japonya gibi akıllı bina sistemini oturtmamız gerekiyordu. Sonuçta deprem ülkesindeyiz ve her depremden sonra yatağın yanına nasıl kıvrılırızdan ziyade buna odaklanmamız gerekiyor. Ağlama nöbetlerim başladı, uykusuzluk çekiyorum ve ilaç kullanıyorum. Bireysel endişemden ziyade deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın acılarını gördükten sonra ben normalleşemiyorum. Bundan sonrası için umarım ülkemizle ilgili güzel şeyler konuşuru. Ben 6 Şubat'dan sonra bambaşka bir insan oldum, artık eski Selen değilim" diye konuştu.

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