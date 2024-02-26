Selen Görgüzel, taciz iddiasını 15 yıl sonra yineledi
Oyuncu Selen Görgüzel, 'Zoraki Başkan' dizisinin yönetmeni Nihat Özcan ve oyuncu Ferdi Akarnur tarafından fiziksel tacize uğradığını söyledi
Selen Görgüzel'den yıllar sonra yine aynı açıklama...
Ünlü oyuncu, kendisine yönlendirilen bir soru üzerine 2009'da sette tacize uğradığı yönündeki iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.
2009'da 'Zoraki Başkan' dizisinde 'Burcu' karakterine hayat veren Selen Görgüzel, rol arkadaşı Ferdi Akarnur ile yönetmen Nihat Özcan tarafından sette tacize uğradığı iddiasını yineledi.
Selen Görgüzel, "Bugün çıkan haberlerine dair açıklamadır; 2009 'Zoraki Başkan' dizisinde yaşadığım talihsiz olaydaki kişilerin muhatabı yönetmen Nihat Özcan ve oyuncu Ferdi Akarnur'dur. Konuyla ilgili hukuksal süreç tamamlanmış, haklarımız kazanılmıştır. Başlıkların yanıltıcı olmamasına özen göstermeniz konunun hassasiyeti gereği özel ricamdır" ifadelerini kullandı.