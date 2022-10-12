Ayı kanını fobisini yenmek için istiyor 0:00 / 0:00

Ayıların 6 ay boyunca süren kış uykusundan uyandıktan sonra kilo kaybına uğrasalar da hiçbir şekilde kas kaybına uğramamaları bilim insanların dikkatini çekmişti. ‘Nasıl oluyor da ayılar, aylarca hareketsiz kalmalarına rağmen kas kaybına uğramıyor?’ sorusundan yola çıkan Hiroşima Üniversitesi’nin bilim insanları yaptıkları araştırmalarda cevabın ayıların kan özelliklerinden kaynakladığını keşfetti.

Uzun araştırmalar ve fareler üzerinde yapılan deneylerde ayı kanının protein oluşumunda ve kas oranında önemli ölçüde kayda değer artış sağladığı gözlendi. Hem de 24 saat içinde…

Daha sonra insanlar üzerinde de yapılan deneylerde ayı kanının aynı etkide bulunduğu görüldü.

Ayı kanı, Selen Görgüzel’in yaptığı “Kendime ayı kanı enjekte ettireceğim” açıklamasıyla gündeme geldi. Görgüzel, daha önce özel bir klinikte sünnet çocuklarının kesilen derilerinden elde edilen kök hücreden yapılan karışımı cilt bakımında kullandığını açıklamıştı.

Bu açıklamasından dolayı doğal olarak, Selen Görgüzel’in kendisine ayı kanı enjekte ettirmek istemesinin nedeninin güzelleşmek uğruna olduğu düşünüldü. Konuyla ilgili aradığımız Görgüzel, ayı kanı enjekte ettirmek istemesinin nedeninin güzelleşme adına olmadığı belirterek şunları söyledi: Bu konuyu uzun zamandır yakından takip ediyorum. Öyle ki sağlıklı bilgi alabilmek için Hiroşima Üniversitesi ile mailleşiyorum. Sağ olsunlar, bilgi verip gelişmelerden beni haberdar ediyorlar. Ayı kanı, protein oluşumunda ve kas oranında artış sağlıyor. Ben çocukken babaannem, Parkinson hastasıydı. Yıllarca yatmak zorunda kaldı. Kas erimesinin ne kadar hasar verici olduğunu gördüm. Bu durum bende fobiye dönüştü. İleriki yaşlarımda çeşitli nedenlerden dolayı kas erimesi yaşamamak için kendime ayı kanı enjekte ettirmek istiyorum, güzelleşmekle ilgili değil.

Selen Görgüzel, kendisine ayı kanını Japonya’da mı enjekte ettireceği yönündeki sorumuza “Hayır, bunun için Japonya’ya gitmeye gerek yok. Bizim sağlık kurumlarımızın da uygulamayı son derece iyi bir şekilde tatbik edeceğinden eminim” sözleriyle cevap verdi.