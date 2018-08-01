Selen Sevigen yıllar sonra ortaya çıktı!

2010 yılında Gökhan Özen ile evlenen ve 2016 yılında tek celsede boşanan Selen Sevigen, iki kızı ile tatile çıktı. Sevigen, Yalıkavak'ta bulunan evlerinin iskelesinde görüntülendi. Mehmet Sevigen'in kızı olan Selen hanım, iki kızı Ada ve Deren ile gün boyu denizin tadını çıkardı