Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selena Gomez'den Hailey Bieber'a destek

Justin Bieber ile evli olan Hailey Bieber, eşinin eski sevgilisi Selena Gomez'in hayranları tarafından sosyal medyada kötü yorum yağmuruna tutuldu. Yaşananların ardından Gomez, Hailey Bieber'ı savundu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Selena Gomez'den Hailey Bieber'a destek - Magazin haberleri

    Justin Bieber ile Selena Gomez'in ilişkileri 5 yıl önce bitmiş ve Bieber evlenmiş olsa de isimleri hala birlikte anılmaya devam ediyor.
  • Selena Gomez'den Hailey Bieber'a destek - Magazin haberleri

    Son olarak Hailey Bieber, arkadaşları Kendall ve Kylie Jenner ile birlikte Selena Gomez'e siber zorbalık yaptığı iddialarının ardından sosyal medyada lince uğramış ve Instagram'da 2 milyona yakın takipçi kaybetmişti.
  • Selena Gomez'den Hailey Bieber'a destek - Magazin haberleri

    Bieber'a kötü yorumlar gelmeye devam ederken Selena Gomez, konuyla ilgili sessizliğini bozarak eski sevgilisinin eşine destek çıktı.
  • Selena Gomez'den Hailey Bieber'a destek - Magazin haberleri

    "KİMSE ZORBALIĞA MARUZ KALMAMALI"

    Sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı, "Hailey Bieber bana ulaştı. Ölüm tehditleri ve nefret yorumları aldığını bildirdi. Benim savunduğum şey bu değil. Hiç kimse nefret veya zorbalığı maruz kalmamalı. Her zaman nezaketi savundum ve gerçekten tüm olanların bitmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.
  • Selena Gomez'den Hailey Bieber'a destek - Magazin haberleri

    DAHA ÖNCE DE BIEBER'I SAVUNMUŞTU

    Selena Gomez, daha önce sosyal medyada iki kez daha açıklama yaparak, Hailey Bieber'a yönelik linç kampanyasına karşı olduğunu belirtip, aralarında bir sorun olmadığını vurgulamış ve herkese kibar olma çağrısında bulunmuştu.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.