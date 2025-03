Selena Gomez: Kilom hakkında herkesin söyleyecek bir şeyi var

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, nişanlısı Benny Blanco ile birlikte Jay Shetty’nin 'On Purpose' adlı podcast’ine konuk oldu ve kendisiyle ilgili yapılan yorumların ruh halini nasıl etkilediğini anlattı.

Selena Gomez, özellikle etkinliklerde iyi bir fotoğraf verebilme kaygısının kendisini zorladığını belirterek; "Kadınların dış görünüşleriyle ilgili daha yoğun duygulara sahip olduğu kimse için yeni bir şey değil. Katıldığım organizasyonlarda tek istediğim, iyi bir fotoğraf verip bir an önce oturabilmek" dedi.

"YENİ ALBÜM: I SAID I LOVE YOU FIRST"

Selena Gomez, nişanlısı Benny Blanco ile birlikte hazırladığı I Said I Love You First albümünü de anlattı. 2020’de çıkan Rare albümünden sonra yeni bir proje ile sevenleriyle buluşmaya hazırlanan sanatçı; "Benny ile sosyal medyada harika anılar biriktirdik ve bu süreci sizlerle paylaşmak istiyorum" diyerek albümün çiftin aşk hikayesini anlatan otobiyografik bir çalışma olduğunu belirtti.