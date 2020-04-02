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Selim Bayraktar: Ciddi bir tedaviye maruz kaldım

Oyuncu Selim Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyunculuk mesleğinin zorluklarını dile getirdi

Selim Bayraktar
HABERTURK.COM

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Selim Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Eski bir fotoğrafını yayınlayan Bayraktar, oyunculuk mesleğinin zorlukları üzerine dikkat çekti. Takipçilerini 2011 yılına götüren Bayraktar, cildinin yapısının bozulmasına yol açan olayı şu sözlerle dile getirdi:

Yıl 2011: Otello oyununa hazırlanırken bütün vücuduma sürülen boyadan sonra boyanın çıkmaması için fixer uygulaması yapılırken sevgili partnerim Orkun Yılmaz çekmişti bu fotoğrafı.

Tabii ki bu uygulama haftada 4 gün toplamda 3.5 yıl sürdü ve devamında cildimin yapısı bozuldu ve ciddi bir tedaviye maruz kaldım. İşimizin bilinmeyen yanlarından yalnızca bir kısmı bu elbette.

Ruhsal ve bedensel yükümlülüğü çoktur oyunculuğun, saymakla bitmez. Sevmeden yapılmaz, aşkla yapılır. Hele ki söz söyleme derdin varsa yan etkilerine bakılmaz. Emekliliği yoktur. Sahne; sen ve taşıdığın ruhundur.

 

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