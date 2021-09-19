15 DAKİKADA BİTTİ



2019'da dünyaevine giren sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu Gökhan Çıra'nın evliliği 15 dakikada sona erdi. Çift, anlaşmalı olarak Beykoz Adliyesi'nde boşandı.



"BU İLİŞKİYİ DEVAM ETTİRMEYİ BAŞARAMADIK"



İkili, duruşma sonrası konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yayınladı:



Biz birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösterir bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki biz aynen başladığımız gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimize, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz...