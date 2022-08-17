'Son Arzum'a yeni nesil yorum 0:00 / 0:00

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İlk şarkısı Son Arzum'u yayımlamanın heyecanını yaşayan Selin, bu projenin kendisi için çok özel bir yere sahip olduğunu da dile getirdi. Sanatçı, nostaljik şarkıların kendi müziğinin temelini ve özünü oluşturduğunu düşünüyor.

"BÜYÜK BİR KEYİF ALDIM"

Selin, proje ile ilgili duygularını ise şu şekilde ifade etti:

Şu an yazmaktan ve söylemekten hoşlandığım müzik, anne ve babamın kuşağının dinlediği müzikten çok farklı olsa da bu değişimi müziğin etrafındaki teknolojinin değişimiyle açıklamak yanlış olmayacaktır. Benim kuşağımın müziğinin 1970'lerdeki müziğin özündeki estetik üzerine inşa edildiğini ve dönem şarkılarının, müziğimin temelini ve özünü oluşturduğunu düşünüyorum. Babamla birlikte son iki yıldır birçok Türkçe şarkıyı coverlayarak sosyal medyada paylaşmış olsak da bu zamana kadar hiçbir cover çalışmamızı yayımlamamıştık. Şarkı vokal açısından bana çok şey öğretti ve şarkıyı yorumlarken büyük bir keyif aldım. Anne ve babamın gençliğine eşlik eden şarkıları seslendirmek ve yeni nesle yayabilmek çok güzel bir his. Bu sebeple çok özel bir çalışma oldu benim için. Umarım dinleyen herkes aynı hissi ve keyfi paylaşır.

Sözleri Ülkü Aker'e ait, bestesi ise anonim olan, döneme damgasını vurmuş unutulmaz esere farklı bir yorum getirerek yeni nesil ile buluşturan Selin, babası Selim Geçit'in prodüktör koltuğunda oturduğu projenin kapak tasarımında William Pavli ile çalıştı.

Selin'in "Son Arzum şarkısı", tüm dijital platformlarda yerini aldı.