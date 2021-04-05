Selin Karyüz, Chubb Türkiye'de

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Dünyanın en büyük halka açık sabit kıymet ve sorumluluk sigortacısı Chubb, Türkiye’de büyümeye devam ediyor. Selin Karyüz, Yangın ve Mühendislik Sigortaları Müdürü olarak Chubb Türkiye ailesine katıldı. Karyüz, Yangın ve Mühendislik Sigortaları ekibine, stratejik büyüme, uygulama ve performans konularında liderlik edecek.

Garanti Emeklilik’te Portföy Yöneticisi olarak, Anadolu Sigorta’da ise Yangın & Mühendislik ve Kurumsal Sigortacılık Müdürlükleri’nde görev yapan Karyüz, son olarak Marsh Türkiye Plasman Ekibi Direktörü pozisyonunda bulundu. Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday; “Yangın ve Mühendislik Sigortaları, Chubb için çok önemli bir alan. Deneyimi ve birikimi sayesinde Selin Karyüz, Chubb Türkiye Yangın ve Mühendislik Sigortaları Müdürü olarak önemli başarılara imza atacaktır. Güçlenen ekibimizle Türkiye’de daha da verimli olacağımıza ve gelişeceğimize inanıyoruz” dedi.