Selin Şekerci: İlişkimiz yeni değil

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Geceye katılanlar arasına aynı zamanda Selin Şekerci ile eski aşkı İbrahim Selim ve nişanlısı da vardı. Şekerci ile Selim, gece boyunca karşı karşıya gelmemek için büyük çaba sarf etti.

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"KARDEŞİM BENDEN DAHA İYİ"



Rıza Kocaoğlu da geceye kardeşi Gözde Kocaoğlu ile birlikte katıldı. Kardeşinin oyuncu koçu olduğunu söyleyen Kocaoğlu, "Benden daha iyi kardeşim. Ben de koçluk hizmeti alıyorum bazen. Birlikte bir tiyatro da yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Rıza Kocaoğlu, "Bana oyunculuk ile ilgili kim gelse Gözde'ye yönlendiriyorum. Ya projeye sokuyor ya da bir şekilde hallediyor" dedi.



Bunun üzerine muhabirler ünlü oyuncuya, "Kim geldi Rıza Bey?" sorusunu yönlendirdi. Kocaoğlu, "Öpüyorum sizi arkadaşlar. Gençlerden bahsettim. diyerek, kahkaha attı.



Fotoğraflar: HT Magazin

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