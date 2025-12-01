Habertürk
        Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin'i puanlamış

        Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin'i puanlamış

        Kerem Bürsin ile yeni bir aşka yelken açan Selin Yağcıoğlu'nun geçmişte Bürsin'i puanladığı video ortaya çıktı

        Giriş: 01.12.2025 - 16:49 Güncelleme: 01.12.2025 - 17:32
        Sevgilisini puanlamış
        Oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan'dan ayrıldıktan kısa bir süre sonra sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı.

        Geçtiğimiz günlerde çiftten ilk fotoğraf da geldi. Selin Yağcıoğlu, yüzlerini göstermeden Kerem Bürsin ile ayna karşısında yan yana oldukları bu fotoğrafı yayımlamıştı.

        Selin Yağcıoğlu, geçmişte Kerem Bürsin'in oyunculuğunu puanlığı bir video olduğu ortaya çıktı.

        Yağcıoğlu'nun, "Severim ama 'vaov' da değil. 7 diyorum" dediği duyuluyor.

