        Selin Yağcıoğlu'ndan Kerem Bürsin'e: Liseli âşıklar gibi olduk

        Selin Yağcıoğlu'ndan Kerem Bürsin'e: Liseli âşıklar gibi olduk

        Selin Yağcıoğlu, Kerem Bürsin ile aşklarını dile getirerek; "Liseli âşıklar gibi olduk" dedi

        Giriş: 24.12.2025 - 17:48 Güncelleme: 24.12.2025 - 18:00
        "Liseli âşıklar gibi olduk"
        Oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya ünlüsü Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

        Çiftten Selin Yağcıoğlu, hem sevgilisine olan özlemini hem de aşklarını dile getirdi. Yağcıoğlu; "Sevdiğim beye kavuşmama son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi. Liseli âşıklar gibi olduk, görüşmeden her saniye mesajlaşmaktan" mesajını yayımladı.

        #Kerem Bürsin
        #Selin Yağcıoğlu
