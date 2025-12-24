Selin Yağcıoğlu'ndan Kerem Bürsin'e: Liseli âşıklar gibi olduk

Oyuncu Kerem Bürsin, Melisa Sabancı Tapan ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya ünlüsü Selin Yağcıoğlu ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Çiftten Selin Yağcıoğlu, hem sevgilisine olan özlemini hem de aşklarını dile getirdi. Yağcıoğlu; "Sevdiğim beye kavuşmama son 4 gün. Zaman resmen geçmek bilmedi. Liseli âşıklar gibi olduk, görüşmeden her saniye mesajlaşmaktan" mesajını yayımladı.