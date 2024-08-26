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        Haberler Magazin Selin Yeninci, EMMY'nin jüri üyesi oldu - Magazin haberleri

        Selin Yeninci, EMMY'nin jüri üyesi oldu

        Selin Yeninci, Uluslararası EMMY Ödülü'nün jüri üyesine seçilen ilk Türk kadını oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 08:31 Güncelleme: 26.08.2024 - 08:31
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        EMMY jürisinde bir Türk var
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        Bu yıl 52'nci kez düzenlenecek olan Uluslararası EMMY Ödülleri'nde ödüle lâyık görülenleri belirleyecek kişiler arasında bir Türk de bulunuyor.

        Oyuncu ve yapımcı Selin Yeninci, EMMY Ödülleri'nin jürisine seçildi. Yeninci, bu jüriye seçilen ilk Türk kadını oldu.

        Ödül töreni, 25 Kasım'da New York'ta düzenlenecek.

        * Uluslararası EMMY Ödülü: Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi (IATAS) tarafından Amerika Birleşik Devletleri dışında üretilen ve yayınlanan televizyon programlarına verilen bir ödüldür.

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        #Emmy
        #Emmy ödülü
        #Selin Yeninci
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