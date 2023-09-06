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        Haberler Gündem Güncel Selin yıktığı duvar kamyoneti parçaladı!

        Mobilyacılar sitesinde çöken duvar kamyoneti ikiye ayırdı

        Kırklareli ve İstanbul'da meydana gelen sel felaketi acıya boğdu. Sel sularının etkili olduğu İstanbul'da sabah saatlerinde feci bir görüntü ortaya çıktı. İkitelli'de yaşanan olayda taşkın sularının yıktığı duvarın bir kamyoneti parçaladığı görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 09:59 Güncelleme: 06.09.2023 - 10:24
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        İkitelli'deki mobilyacılar sitesinde şiddetli yağmurla birlikte duvar kamyonetin üzerine çöktü.

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        DHA'nın haberine göre İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağmurdan etkilenen noktalardan biri de İkitelli'deki mobilyacılar sitesi oldu.

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        Şiddetli yağmurla birlikte sitenin duvarı park halinde bulunan bir kamyonetin üzerine çöktü.

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        Çökmenin şiddetiyle birlikte kamyonet ikiye ayrıldı.

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