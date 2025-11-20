Selvi İlyasoğlu, bronz madalyaya ulaştı
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, güreş branşında milli sporcu Selvi İlyasoğlu ile bronz madalya elde etti.
Boulevard SEF Arena'da gerçekleştirilen güreş müsabakalarında kadınlar 62 kiloda mindere çıkan Selvi İlyasoğlu, bronz madalya mücadelesinde Ugandalı Rebecca Amongi ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı güreşçi, rakibini yenerek kürsünün üçüncü basamağına çıktı.