        Selvi İlyasoğlu, bronz madalyaya ulaştı

        Selvi İlyasoğlu, bronz madalyaya ulaştı

        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, güreş branşında milli sporcu Selvi İlyasoğlu ile bronz madalya elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        20.11.2025 - 19:48
        Selvi İlyasoğlu, bronz madalyaya ulaştı!
        Milli sporcu Selvi İlyasoğlu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki güreş branşında bronz madalya kazandı.

        Boulevard SEF Arena'da gerçekleştirilen güreş müsabakalarında kadınlar 62 kiloda mindere çıkan Selvi İlyasoğlu, bronz madalya mücadelesinde Ugandalı Rebecca Amongi ile karşılaştı.

        Ay-yıldızlı güreşçi, rakibini yenerek kürsünün üçüncü basamağına çıktı.

