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Selvi Kılıçdaroğlu´nun acı günü

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu´nun Eskişehir´de yaşayan 74 yaşındaki ağabeyi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ hayatını kaybetti

Selvi Kılıçdaroğlu´nun acı günü
DHA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu´un eşi Selvi Kılıçdaroğlu´nun Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Tepebaşı Belediyesi Yaşam Köyü ve Alzheimer Konukevi´nde kalan ağabeyi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ, bugün rahatsızlandı. Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Prof. Dr. Özdağ, zatürre ve solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Özdağ´ın yarın saat 12.00´de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı´nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Cenazeye Selvi Kılıçdaroğlu´nun yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu´nun da katılacağı belirtildi.

EMEKLİ ÖĞRETİM ÜYESİ

Hayatını kaybeden Prof. Dr. Hüseyin Özdağ´ın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimar Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü´nden 2017 yılında emekli olduğu ve bir süredir de Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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